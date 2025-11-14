В Челябинской области удовлетворили иск прокуратуры к экс-владельцу ЮГК

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил новый иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) Константину Струкову и еще восьми ответчикам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Суд иск удовлетворил", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в доход государства обращено имущество общей стоимостью 1,4 миллиарда рублей и денежные средства в размере 3,5 миллиарда рублей.
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости уточняли, что среди ответчиков - Струков и его дочери. ГП РФ в своем заявлении просит обратить в доход государства имущество стоимостью 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, утверждая, что они были получены коррупционным путем. Предварительное судебное заседание было назначено на 5 ноября, позже оно несколько раз откладывалось и очередное состоялось 14 ноября.
Ранее Генпрокуратура РФ подавала иск в Пластский городской суд о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей. Среди ответчиков был заявлен экс-владелец "Управляющей компании ЮГК" Струков. Иск был объединен с другими исками о причинении вреда природе, поданными Магнитогорской природоохранной прокуратурой только к Струкову. Суд иск удовлетворил 14 октября.
Прокуратура региона уточняла, что проверяла требования закона в сфере промышленной безопасности, природопользования на промплощадках ПАО "Южуралзолото группа компаний" в Пластовском районе (Светлинское месторождение), Верхнеуральском районе (месторождение Курасан), Еткульском районе (Березняковское месторождение). Установлено, что на промплощадке допущено развитие негативных процессов, повлекших прорыв дамбы и попадание неочищенных вод в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка. В итоге земли сельхозназначения были загрязнены мышьяком на площади не менее 330 тысяч квадратных метров.
В офисах ЮГК 2 июля сотрудники регионального УФСБ РФ провели обыски, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Струкову, и еще десяти компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля данный иск удовлетворил.
