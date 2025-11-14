В Челябинской области удовлетворили иск прокуратуры к экс-владельцу ЮГК

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил новый иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) Константину Струкову и еще восьми ответчикам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Он уточнил, что в доход государства обращено имущество общей стоимостью 1,4 миллиарда рублей и денежные средства в размере 3,5 миллиарда рублей.