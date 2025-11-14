Нижегородскому подростку вынесли приговор за убийство мачехи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Семнадцатилетний житель Нижегородской области осужден на 5 лет колонии общего режима за убийство мачехи, сообщает МВД региона.

"Приговором суда с учетом совершения преступления несовершеннолетним назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.