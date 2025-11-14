Рейтинг@Mail.ru
Нижегородскому подростку вынесли приговор за убийство мачехи - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/sud-2055033657.html
Нижегородскому подростку вынесли приговор за убийство мачехи
Нижегородскому подростку вынесли приговор за убийство мачехи - РИА Новости, 14.11.2025
Нижегородскому подростку вынесли приговор за убийство мачехи
Семнадцатилетний житель Нижегородской области осужден на 5 лет колонии общего режима за убийство мачехи, сообщает МВД региона. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:39:00+03:00
2025-11-14T16:39:00+03:00
происшествия
нижегородская область
семеновский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251113/ubiystvo-2054705112.html
нижегородская область
семеновский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, семеновский район, россия
Происшествия, Нижегородская область, Семеновский район, Россия
Нижегородскому подростку вынесли приговор за убийство мачехи

МВД: нижегородского подростка осудили на 5 лет за убийство мачехи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Семнадцатилетний житель Нижегородской области осужден на 5 лет колонии общего режима за убийство мачехи, сообщает МВД региона.
Следствием и судом установлено, что 17-летний юноша, находясь дома в деревне Огибное Семеновского района, в ходе конфликта с мачехой нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Юноша был задержан оперативниками по горячим следам.
"Приговором суда с учетом совершения преступления несовершеннолетним назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Жителя Волгограда заподозрили в жестоком убийстве сестры
13 ноября, 11:52
 
ПроисшествияНижегородская областьСеменовский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала