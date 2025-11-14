https://ria.ru/20251114/sud-2055033657.html
Нижегородскому подростку вынесли приговор за убийство мачехи
Нижегородскому подростку вынесли приговор за убийство мачехи
Семнадцатилетний житель Нижегородской области осужден на 5 лет колонии общего режима за убийство мачехи, сообщает МВД региона. РИА Новости, 14.11.2025
происшествия
нижегородская область
семеновский район
россия
МВД: нижегородского подростка осудили на 5 лет за убийство мачехи