Наемника из Колумбии, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на 14 лет
16:34 14.11.2025
Наемника из Колумбии, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на 14 лет
в мире
колумбия
киев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
2025
Наемника из Колумбии, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на 14 лет

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Наемник из Колумбии Нельсон Эстебан Матабаджой Пинто, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора (заочно) в отношении гражданина Республики Колумбия Матабаджоя Пинто Нельсона Эстебана... Судом ему вынесен приговор (заочно) в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по статье о наемничестве.
Установлено, что колумбиец в августе 2023 года прибыл на Украину, где вступил в ряды вооруженного формирования, прошел необходимую подготовку и в качестве наемника за вознаграждение участвовал в боях против российских военнослужащих. По данным следствия, он входил в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ.
