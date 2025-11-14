Наемника из Колумбии, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на 14 лет

"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора (заочно) в отношении гражданина Республики Колумбия Матабаджоя Пинто Нельсона Эстебана... Судом ему вынесен приговор (заочно) в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.