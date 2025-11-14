В Челябинске арестовали замначальника следственного отдела полиции

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Суд арестовал до 29 декабря заместителя начальника следственного отдела районного отдела полиции Челябинска, обвиняемую в превышении должностных полномочий и вымогательстве, сообщило региональное СУСК РФ.

"По ходатайству следователя СК России в отношении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции "Ленинский" СУ УМВД России по Челябинску , обвиняемой в превышении должностных полномочий и вымогательстве, Центральным районным судом города Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что УФСБ России по Челябинской области совместно с сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУМВД 13 ноября задержана заместитель начальника следственного отдела ОП "Ленинский" УМВД России по Челябинску майор юстиции Анна Горбунова, осуществляющая общее покровительство преступной деятельности ОПГ "Махонинские".

Собеседник агентства уточнял, что в рамках иска Генпрокуратуры РФ выявлены связи "Махонинских" с должностными лицами, которые им оказывали всяческое содействие. Так, по данным правоохранителей, Горбунова и участники ОПГ вымогали у жителя региона денежные средства в размере более 8 миллионов рублей с применением насилия и угроз.

По данным пресс-службы ГУМВД России по региону, сотрудник следственного подразделения для получения вышеуказанной суммы оказывала давление на потерпевшего, угрожала ему уголовным преследованием и заключением под стражу. Руководством ГУМВД России по Челябинской области назначено проведение служебной проверки.

По данным СУСК, следственными органами возбуждены уголовные дела по пункту "б" части 3 статьи 163 УК России (вымогательство), пункту "е" части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий).

Советский районный суд Челябинска в закрытом режиме рассматривает иск Генпрокуратуры РФ к 16 физлицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, об изъятии в доход государства их имущества стоимостью 2,5 миллиарда рублей.