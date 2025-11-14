Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске арестовали замначальника следственного отдела полиции - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/sud-2055025762.html
В Челябинске арестовали замначальника следственного отдела полиции
В Челябинске арестовали замначальника следственного отдела полиции - РИА Новости, 14.11.2025
В Челябинске арестовали замначальника следственного отдела полиции
Суд арестовал до 29 декабря заместителя начальника следственного отдела районного отдела полиции Челябинска, обвиняемую в превышении должностных полномочий и... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:24:00+03:00
2025-11-14T16:24:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
челябинская область
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15027/00/150270037_0:0:2081:1172_1920x0_80_0_0_1b5d07336fcfc803f2c0a40ed6cdae57.jpg
https://ria.ru/20251022/perm-2049874732.html
россия
челябинск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15027/00/150270037_0:0:1761:1320_1920x0_80_0_0_64608bc0f34119c38d04088236b2cdf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинск, челябинская область, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Челябинск, Челябинская область, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Челябинске арестовали замначальника следственного отдела полиции

В Челябинске арестовали замначальника отдела полиции по делу о вымогательстве

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Суд арестовал до 29 декабря заместителя начальника следственного отдела районного отдела полиции Челябинска, обвиняемую в превышении должностных полномочий и вымогательстве, сообщило региональное СУСК РФ.
"По ходатайству следователя СК России в отношении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции "Ленинский" СУ УМВД России по Челябинску, обвиняемой в превышении должностных полномочий и вымогательстве, Центральным районным судом города Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 декабря", - говорится в сообщении.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что УФСБ России по Челябинской области совместно с сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУМВД 13 ноября задержана заместитель начальника следственного отдела ОП "Ленинский" УМВД России по Челябинску майор юстиции Анна Горбунова, осуществляющая общее покровительство преступной деятельности ОПГ "Махонинские".
Собеседник агентства уточнял, что в рамках иска Генпрокуратуры РФ выявлены связи "Махонинских" с должностными лицами, которые им оказывали всяческое содействие. Так, по данным правоохранителей, Горбунова и участники ОПГ вымогали у жителя региона денежные средства в размере более 8 миллионов рублей с применением насилия и угроз.
По данным пресс-службы ГУМВД России по региону, сотрудник следственного подразделения для получения вышеуказанной суммы оказывала давление на потерпевшего, угрожала ему уголовным преследованием и заключением под стражу. Руководством ГУМВД России по Челябинской области назначено проведение служебной проверки.
По данным СУСК, следственными органами возбуждены уголовные дела по пункту "б" части 3 статьи 163 УК России (вымогательство), пункту "е" части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий).
Советский районный суд Челябинска в закрытом режиме рассматривает иск Генпрокуратуры РФ к 16 физлицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, об изъятии в доход государства их имущества стоимостью 2,5 миллиарда рублей.
Генпрокуратура РФ ранее подала иск в Советский райсуд о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские", которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались среди прочего криминальными способами. ГП просит обратить в доход государства коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. ФСБ ранее провела обыски. Ответчиками по иску являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Суд арестовал главу следственного отдела по Чайковскому
22 октября, 15:54
 
ПроисшествияРоссияЧелябинскЧелябинская областьГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала