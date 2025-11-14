Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал 11 миллионов рублей по делу гендиректора Люфанова - РИА Новости, 14.11.2025
15:32 14.11.2025
Суд арестовал 11 миллионов рублей по делу гендиректора Люфанова
Суд арестовал 11 миллионов рублей по делу гендиректора Люфанова
Одинцовский суд Московской области арестовал более 11 миллионов рублей на счету "Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры" (ЦПБ ОВИ),... РИА Новости, 14.11.2025
Суд арестовал 11 миллионов рублей по делу гендиректора Люфанова

Суд арестовал более 11 миллионов рублей на счету ЦПБ ОВИ Люфанова

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области арестовал более 11 миллионов рублей на счету "Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры" (ЦПБ ОВИ), гендиректора которого Сергея Люфанова обвиняют в мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Постановление Одинцовского городского суда Московской области о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах принадлежащих АО "ЦПБ ОВИ", генеральным директором которого является Люфанов... в пределах 11 002 505 рублей", - сказано в документе.
Люфанов скрылся от следствия и объявлен в международный розыск, суд заочно выдал санкцию на его арест. Следствие ведет военный следственный отдел военного следственного управления СК России по РВСН. Потерпевшим по делу признано Минобороны.
Суд узаконил условный срок фигуранту дела о хищении у Минобороны
22 марта, 17:17
Суд узаконил условный срок фигуранту дела о хищении у Минобороны
22 марта, 17:17
 
Заголовок открываемого материала