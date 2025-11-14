Суд арестовал 11 миллионов рублей по делу гендиректора Люфанова

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области арестовал более 11 миллионов рублей на счету "Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры" (ЦПБ ОВИ), гендиректора которого Сергея Люфанова обвиняют в мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.