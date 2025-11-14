https://ria.ru/20251114/sud-2055009354.html
Суд арестовал 11 миллионов рублей по делу гендиректора Люфанова
Суд арестовал 11 миллионов рублей по делу гендиректора Люфанова - РИА Новости, 14.11.2025
Суд арестовал 11 миллионов рублей по делу гендиректора Люфанова
Одинцовский суд Московской области арестовал более 11 миллионов рублей на счету "Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры" (ЦПБ ОВИ),... РИА Новости, 14.11.2025
Суд арестовал 11 миллионов рублей по делу гендиректора Люфанова
Суд арестовал более 11 миллионов рублей на счету ЦПБ ОВИ Люфанова