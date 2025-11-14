Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Карапетяну, сообщил адвокат

ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Армении рассмотрит 17 ноября ходатайство обвинения о продлении ареста предпринимателю, владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну, сообщил в пятницу его адвокат Арам Вардеванян.

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.