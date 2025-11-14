https://ria.ru/20251114/sud-2055005567.html
Суд заочно арестовал гендиректора Центра пожарной безопасности ОВИ
Суд заочно арестовал гендиректора Центра пожарной безопасности ОВИ - РИА Новости, 14.11.2025
Суд заочно арестовал гендиректора Центра пожарной безопасности ОВИ
Одинцовский суд Московской области заочно выдал санкцию на арест гендиректора "Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры" (ЦПБ ОВИ) Сергея... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:15:00+03:00
2025-11-14T15:15:00+03:00
2025-11-14T15:15:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ракетные войска стратегического назначения
россия
россия, следственный комитет россии (ск рф), ракетные войска стратегического назначения
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ракетные войска стратегического назначения
