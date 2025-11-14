Суд заочно арестовал гендиректора Центра пожарной безопасности ОВИ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области заочно выдал санкцию на арест гендиректора "Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры" (ЦПБ ОВИ) Сергея Люфанова, обвиняемого в мошенничестве, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.