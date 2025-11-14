Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал гендиректора Центра пожарной безопасности ОВИ - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/sud-2055005567.html
Суд заочно арестовал гендиректора Центра пожарной безопасности ОВИ
Суд заочно арестовал гендиректора Центра пожарной безопасности ОВИ - РИА Новости, 14.11.2025
Суд заочно арестовал гендиректора Центра пожарной безопасности ОВИ
Одинцовский суд Московской области заочно выдал санкцию на арест гендиректора "Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры" (ЦПБ ОВИ) Сергея... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:15:00+03:00
2025-11-14T15:15:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ракетные войска стратегического назначения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20250317/khischenie-2005517844.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), ракетные войска стратегического назначения
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ракетные войска стратегического назначения
Суд заочно арестовал гендиректора Центра пожарной безопасности ОВИ

Гендиректора Центра пожарной безопасности ОВИ Люфанова заочно арестовали

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области заочно выдал санкцию на арест гендиректора "Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры" (ЦПБ ОВИ) Сергея Люфанова, обвиняемого в мошенничестве, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", - сказано в документе.
Люфанов объявлен в розыск. Следствие ведет военный следственный отдел военного следственного управления СК России по РВСН, потерпевшей стороной признано Минобороны.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Экс-главу "Ниеншанца" заочно обвинили в хищении 130 миллионов рублей
17 марта, 15:47
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ракетные войска стратегического назначения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала