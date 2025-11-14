Рейтинг@Mail.ru
Минфин заплатит осужденному кировскому экс-губернатору компенсацию - РИА Новости, 14.11.2025
14:53 14.11.2025
Минфин заплатит осужденному кировскому экс-губернатору компенсацию
Суд в Перми частично удовлетворил иск оправданного по делу о злоупотреблении полномочиями экс-губернатора Кировской области Никиты Белых к Минфину, назначив... РИА Новости, 14.11.2025
происшествия
пермь
кировская область
россия
никита белых
министерство финансов рф (минфин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
кировская область
россия
происшествия, пермь, кировская область, россия, никита белых, министерство финансов рф (минфин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Кировская область, Россия, Никита Белых, Министерство финансов РФ (Минфин России), Следственный комитет России (СК РФ)
Минфин заплатит осужденному кировскому экс-губернатору компенсацию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых
УФА, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Перми частично удовлетворил иск оправданного по делу о злоупотреблении полномочиями экс-губернатора Кировской области Никиты Белых к Минфину, назначив компенсацию в размере 200 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде города.
Иск Белых о 10-миллионной компенсации за незаконное уголовное преследование рассмотрел Свердловский районный суд Перми. Ранее сообщалось, в качестве третьих лиц в материалах дела указаны следователь по ОВД СУСК России по Кировской области, прокуратура и СК по Кировской области, управление Федерального казначейства по Пермскому краю.
"Суд частично удовлетворил иск Белых. Назначена компенсация в размере 200 тысяч рублей. В остальной части отказано", - сказали в суде.
Октябрьский райсуд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы по одному из двух вменяемых ему эпизодов – о злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией в то время, когда он был губернатором, - и освободил от наказания по истечению срока давности; по второму эпизоду райсуд его оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию.
В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года.
Задержан он был в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
 
ПроисшествияПермьКировская областьРоссияНикита БелыхМинистерство финансов РФ (Минфин России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
