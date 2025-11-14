Минфин заплатит осужденному кировскому экс-губернатору компенсацию

УФА, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Перми частично удовлетворил иск оправданного по делу о злоупотреблении полномочиями экс-губернатора Кировской области Никиты Белых к Минфину, назначив компенсацию в размере 200 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде города.