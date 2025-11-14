В Туве арестовали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу

Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах, распространённых в социальных сетях, школьница идет по тротуару рядом с проезжей частью. К ней навстречу движется мужчина, останавливается около девочки и заводит разговор. Спустя непродолжительное время он пытается поцеловать её. Девочка сопротивляется, тогда мужчина валит её на землю. Вскоре мужчину что-то спугнуло, и он сбежал.