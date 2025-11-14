https://ria.ru/20251114/sud-2054999857.html
В Туве арестовали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу
Суд арестовал мужчину, подозреваемому в нападении на школьницу в Кызыле, сообщает республиканский главк СК РФ. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T14:53:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
В Кызыле задержали мужчину, напавшего с поцелуями на школьницу
КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Суд арестовал мужчину, подозреваемому в нападении на школьницу в Кызыле, сообщает республиканский главк СК РФ.
В среду управление сообщило о нападении неизвестного на девочку на улице в столице Тувы. Было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ
"Иные действия сексуального характера".
Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах, распространённых в социальных сетях, школьница идет по тротуару рядом с проезжей частью. К ней навстречу движется мужчина, останавливается около девочки и заводит разговор. Спустя непродолжительное время он пытается поцеловать её. Девочка сопротивляется, тогда мужчина валит её на землю. Вскоре мужчину что-то спугнуло, и он сбежал.
"Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем с его участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемым в нападении оказался 35-летний уроженец города Ак-Довурак
, проживающий в Кызыле
. На допросе мужчина полностью признал свою вину. Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
, свой поступок задержанный объяснил тем, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.