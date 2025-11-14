Суд восстановил на работе продавца, которую стыдили за больничный

https://ria.ru/20251114/sud-2054992910.html
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы восстановил на работе продавца-консультанта сети магазинов "Лэтуаль", которую стыдили за больничный и вынудили уволиться, сообщили РИА Новости в суде.
По данным суда, в январе сотрудница "Лэтуаль" была вынуждена уйти на больничный. В этот период директор магазина в корпоративном рабочем чате пыталась пристыдить ее перед коллективом за то, что та выкладывала фотографии в социальной сети, тем самым якобы демонстрируя отсутствие болезненного состояния и подводя работающий коллектив, отметили в суде. Когда женщина вышла с больничного, директор потребовала от нее уволиться по собственному желанию, угрожая устроить внеочередную аттестацию и уволить по статье, отметили в суде.
"Приказ о прекращении трудового договора с истцом признан незаконным, она восстановлена на работе в ООО "Алькор и Ко", в ее пользу взыскан средний заработок за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда и судебные расходы", - отметили в суде.