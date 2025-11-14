Рейтинг@Mail.ru
Суд восстановил на работе продавца, которую стыдили за больничный - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/sud-2054992910.html
Суд восстановил на работе продавца, которую стыдили за больничный
Суд восстановил на работе продавца, которую стыдили за больничный - РИА Новости, 14.11.2025
Суд восстановил на работе продавца, которую стыдили за больничный
Гагаринский суд Москвы восстановил на работе продавца-консультанта сети магазинов "Лэтуаль", которую стыдили за больничный и вынудили уволиться, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T14:31:00+03:00
2025-11-14T14:31:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251110/knr--2053879489.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
Суд восстановил на работе продавца, которую стыдили за больничный

Суд восстановил на работе сотрудницу Лэтуаля, которую стыдили за больничный

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы восстановил на работе продавца-консультанта сети магазинов "Лэтуаль", которую стыдили за больничный и вынудили уволиться, сообщили РИА Новости в суде.
По данным суда, в январе сотрудница "Лэтуаль" была вынуждена уйти на больничный. В этот период директор магазина в корпоративном рабочем чате пыталась пристыдить ее перед коллективом за то, что та выкладывала фотографии в социальной сети, тем самым якобы демонстрируя отсутствие болезненного состояния и подводя работающий коллектив, отметили в суде. Когда женщина вышла с больничного, директор потребовала от нее уволиться по собственному желанию, угрожая устроить внеочередную аттестацию и уволить по статье, отметили в суде.
"Приказ о прекращении трудового договора с истцом признан незаконным, она восстановлена на работе в ООО "Алькор и Ко", в ее пользу взыскан средний заработок за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда и судебные расходы", - отметили в суде.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В КНР мужчина потерял работу из-за приложения по подсчету шагов
10 ноября, 09:32
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала