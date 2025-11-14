Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит заявление ФНС о банкротстве блогера Митрошиной - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 14.11.2025 (обновлено: 14:50 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/sud-2054992337.html
Суд рассмотрит заявление ФНС о банкротстве блогера Митрошиной
Суд рассмотрит заявление ФНС о банкротстве блогера Митрошиной - РИА Новости, 14.11.2025
Суд рассмотрит заявление ФНС о банкротстве блогера Митрошиной
Арбитражный суд Москвы назначил на 14 января проверку обоснованности заявления налоговой инспекции, требующей признать банкротом блогера Александру Митрошину,... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T14:28:00+03:00
2025-11-14T14:50:00+03:00
происшествия
москва
россия
александра митрошина
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054998937_0:355:3009:2048_1920x0_80_0_0_77784231b71dbc2494bf20d8a343a109.jpg
https://ria.ru/20250423/mitroshina-2012908908.html
https://ria.ru/20251101/sk-2052283549.html
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046895937.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054998937_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_ab500a81a4801fe5de544350d4be8849.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, александра митрошина, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд рассмотрит заявление ФНС о банкротстве блогера Митрошиной

Суд 14 января рассмотрит иск ФНС о банкротстве блогера Митрошиной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина у здания Тверского районного суда в Москве. Слева: супруг Митрошиной Тимур Кошкаров
Блогер Александра Митрошина у здания Тверского районного суда в Москве. Слева: супруг Митрошиной Тимур Кошкаров - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Блогер Александра Митрошина у здания Тверского районного суда в Москве. Слева: супруг Митрошиной Тимур Кошкаров
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 14 января проверку обоснованности заявления налоговой инспекции, требующей признать банкротом блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денежных средств в особо крупном размере, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Заявление ИФНС России № 33 по г. Москве о банкротстве Митрошиной было подано 7 октября. Суд оставлял его без движения, поскольку инспекция не направила копию заявления должнику и не внесла на депозит суда деньги для вознаграждения финансовому управляющему. Сейчас стало известно, что заявление принято к рассмотрению.
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В отношении блогера Митрошиной проведут дополнительную проверку
23 апреля, 11:23
Размер требований налоговиков к должнику, согласно данным картотеки арбитражных дел, составляет около 211 миллионов рублей.
Митрошина в 2023-2024 годах оспаривала в суде доначисление ей около 128 миллионов рублей налогов и назначение около 87 миллионов рублей штрафа, но арбитражные суды двух инстанций ей отказали, признав решение налоговой инспекции от 31 марта 2023 года законным.
Как следует из материалов разбирательства, по итогам проверки за 2019-2021 годы ФНС доначислила Митрошиной суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на добавленную стоимость (НДС) и страховые взносы. Кроме того, Митрошину привлекли к налоговой ответственности в виде штрафа.
Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Блогер Митрошина частично признала вину в отмывании денег
1 ноября, 12:18
Суды пришли к выводам, что созданная Митрошиной схема организации бизнес-процессов была направлена "на получение налоговой экономии по НДС, НДФЛ и страховым взносам путем приобретения "формального" права на применение специальных налоговых режимов".
Чертановский суд Москвы в сентябре продлил Митрошиной срок домашнего ареста. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Налоговая инспекция направила в суд заявление о банкротстве Митрошиной
7 октября, 17:15
 
ПроисшествияМоскваРоссияАлександра МитрошинаФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала