Суд рассмотрит заявление ФНС о банкротстве блогера Митрошиной

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 14 января проверку обоснованности заявления налоговой инспекции, требующей признать банкротом блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денежных средств в особо крупном размере, говорится в материалах, изученных РИА Новости.

Заявление ИФНС России № 33 по г. Москве о банкротстве Митрошиной было подано 7 октября. Суд оставлял его без движения, поскольку инспекция не направила копию заявления должнику и не внесла на депозит суда деньги для вознаграждения финансовому управляющему. Сейчас стало известно, что заявление принято к рассмотрению.

Размер требований налоговиков к должнику, согласно данным картотеки арбитражных дел, составляет около 211 миллионов рублей.

Митрошина в 2023-2024 годах оспаривала в суде доначисление ей около 128 миллионов рублей налогов и назначение около 87 миллионов рублей штрафа, но арбитражные суды двух инстанций ей отказали, признав решение налоговой инспекции от 31 марта 2023 года законным.

Как следует из материалов разбирательства, по итогам проверки за 2019-2021 годы ФНС доначислила Митрошиной суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на добавленную стоимость (НДС) и страховые взносы. Кроме того, Митрошину привлекли к налоговой ответственности в виде штрафа.

Суды пришли к выводам, что созданная Митрошиной схема организации бизнес-процессов была направлена "на получение налоговой экономии по НДС, НДФЛ и страховым взносам путем приобретения "формального" права на применение специальных налоговых режимов".