Суд арестовал пособника приморского депутата по делу о продаже ртути - 14.11.2025
13:14 14.11.2025
Суд арестовал пособника приморского депутата по делу о продаже ртути
Суд во Владивостоке заключил под стражу одного из пособников приморского депутата по делу о незаконном обороте металлической ртути, сообщает следственное... РИА Новости, 14.11.2025
происшествия, приморский край, владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Владивосток, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал пособника приморского депутата по делу о продаже ртути

СК сообщил об аресте пособника приморского депутата по делу о продаже ртути

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу одного из пособников приморского депутата по делу о незаконном обороте металлической ртути, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
Ранее в пятницу прокуратура сообщила, что обвиняемый в незаконном сбыте 50 килограммов ртути на 28 миллионов рублей заключен под стражу. Фигурант и два его сообщника незаконно приобрели с целью сбыта 50 килограммов ядовитого вещества, которое продали за 350 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей) лицу, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что по делу арестован депутат законодательного собрания Приморья Артавазд Оганесян.
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Суд в Москве рассмотрит иск о выселении из служебной квартиры экс-депутата
Вчера, 00:47
"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Приморского края и его двух знакомых. Они подозреваются в сбыте ядовитых веществ (часть 3 статьи 234 УК РФ). В настоящее время двое подозреваемых взяты под стражу (депутат и один из его знакомых - ред.). По третьему вопрос о мере пресечения решается", - говорится в сообщении СУСК.
Позже прокуратура Приморья уточнила, что, с учетом ее позиции, второй пособник приморского депутата - фигурант уголовного дела - заключен под стражу сроком на два месяца.
По версии следствия, не позднее 25 октября 2025 года фигурант вступил в преступный сговор с двумя своими знакомыми и иными лицами о незаконной покупке, хранении, перевозке в целях сбыта металлической ртути в Приморье. Подозреваемый создал организованную преступную группу, отмечает ведомство.
"Действуя в составе группы, они приискали ртуть металлическую с целью последующей ее реализации покупателю. Таким образом, в период с 25 октября 2025 года по 13 ноября 2025 года фигурант и его сообщники незаконно приобрели, хранили, перевозили и осуществили незаконный сбыт на территории города Владивостока ядовитого вещества", - сообщает СУСК.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, пособники депутата – двое официально не работающих мужчин. Почему они решили продавать ртуть, пока выясняется.
Суд арестовал имущество депутата ДНР Бондаренко
Суд арестовал имущество депутата ДНР Бондаренко
13 ноября, 00:38
 
Происшествия, Приморский край, Владивосток, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
