Суд арестовал пособника приморского депутата по делу о продаже ртути

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу одного из пособников приморского депутата по делу о незаконном обороте металлической ртути, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.

Ранее в пятницу прокуратура сообщила, что обвиняемый в незаконном сбыте 50 килограммов ртути на 28 миллионов рублей заключен под стражу. Фигурант и два его сообщника незаконно приобрели с целью сбыта 50 килограммов ядовитого вещества, которое продали за 350 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей) лицу, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что по делу арестован депутат законодательного собрания Приморья Артавазд Оганесян.

"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Приморского края и его двух знакомых. Они подозреваются в сбыте ядовитых веществ (часть 3 статьи 234 УК РФ ). В настоящее время двое подозреваемых взяты под стражу (депутат и один из его знакомых - ред.). По третьему вопрос о мере пресечения решается", - говорится в сообщении СУСК.

Позже прокуратура Приморья уточнила, что, с учетом ее позиции, второй пособник приморского депутата - фигурант уголовного дела - заключен под стражу сроком на два месяца.

По версии следствия, не позднее 25 октября 2025 года фигурант вступил в преступный сговор с двумя своими знакомыми и иными лицами о незаконной покупке, хранении, перевозке в целях сбыта металлической ртути в Приморье. Подозреваемый создал организованную преступную группу, отмечает ведомство.

"Действуя в составе группы, они приискали ртуть металлическую с целью последующей ее реализации покупателю. Таким образом, в период с 25 октября 2025 года по 13 ноября 2025 года фигурант и его сообщники незаконно приобрели, хранили, перевозили и осуществили незаконный сбыт на территории города Владивостока ядовитого вещества", - сообщает СУСК.