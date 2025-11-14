https://ria.ru/20251114/sud-2054967628.html
Суд не смог начать рассмотрение дела Митрошиной из-за неявки прокурора
Суд не смог начать рассмотрение дела Митрошиной из-за неявки прокурора - РИА Новости, 14.11.2025
Суд не смог начать рассмотрение дела Митрошиной из-за неявки прокурора
Тверской суд Москвы не смог приступить к рассмотрению дела блогера Александры Митрошиной из-за неявки прокурора, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2025
Суд не смог начать рассмотрение дела Митрошиной из-за неявки прокурора
Суд отложил слушание дела блогера Митрошиной из-за неявки прокурора
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы не смог приступить к рассмотрению дела блогера Александры Митрошиной из-за неявки прокурора, передает корреспондент РИА Новости.
"Из-за неявки прокурора и отсутствии сведений о его извещении отложить слушание на 4 декабря", - решил судья.
Митрошина
обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ
. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве
.
Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.
Митрошина сперва признала вину в совершении преступления, однако позднее изменила позицию, признавшись частично, отмечали ранее в СК
РФ.
Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС
на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.
Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами, за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.