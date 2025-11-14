Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве частично удовлетворил иск к Серову о разделе имущества
07:34 14.11.2025
Суд в Москве частично удовлетворил иск к Серову о разделе имущества
Суд в Москве вынес решение и частично удовлетворил иск о разделе имущества, поданный к певцу Александру Серову, следует из судебных материалов, которые есть в... РИА Новости, 14.11.2025
александр серов, москва
Шоубиз, Александр Серов, Москва
Суд в Москве частично удовлетворил иск к Серову о разделе имущества

Суд частично удовлетворил иск к певцу Александру Серову о разделе имущества

Певец Александр Серов
Певец Александр Серов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Певец Александр Серов . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Москве вынес решение и частично удовлетворил иск о разделе имущества, поданный к певцу Александру Серову, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости со ссылкой на судебные материалы сообщало, что в одном из московских судов зарегистрирован иск к Серову, который касается споров, связанных с воспитанием детей.
Как следует из судебных материалов, иск к Серову о разделе имущества был подан в феврале 2025 года, 13 ноября было вынесено решение первой инстанции – частично удовлетворено.
Александр Серов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Больше не кумир: почему все забыли Александра Серова?
21 апреля, 18:40
 
Шоубиз Александр Серов Москва
 
 
