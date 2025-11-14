Суд в Москве частично удовлетворил иск к Серову о разделе имущества

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Москве вынес решение и частично удовлетворил иск о разделе имущества, поданный к певцу Александру Серову, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее РИА Новости со ссылкой на судебные материалы сообщало, что в одном из московских судов зарегистрирован иск к Серову, который касается споров, связанных с воспитанием детей.