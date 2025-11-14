https://ria.ru/20251114/sud-2054912247.html
Суд в Москве частично удовлетворил иск к Серову о разделе имущества
14.11.2025
Суд в Москве частично удовлетворил иск к Серову о разделе имущества
Суд в Москве вынес решение и частично удовлетворил иск о разделе имущества, поданный к певцу Александру Серову
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Суд в Москве вынес решение и частично удовлетворил иск о разделе имущества, поданный к певцу Александру Серову, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости со ссылкой на судебные материалы сообщало, что в одном из московских судов зарегистрирован иск к Серову, который касается споров, связанных с воспитанием детей.
Как следует из судебных материалов, иск к Серову о разделе имущества был подан в феврале 2025 года, 13 ноября было вынесено решение первой инстанции – частично удовлетворено.