Суд в Москве рассмотрит иск о выселении из служебной квартиры экс-депутата

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы в пятницу рассмотрит иск о выселении из служебной квартиры лишенного полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо и членов его семьи, сообщили РИА Новости в суде.
Предварительное судебное заседание назначено на 12.10 в пятницу.
В прошлый раз суд отложил заседание, так как истребовал сведения о местах регистрации супруги Напсо, его совершеннолетнего сына и матери, для того чтобы они могли принять участие в процессе.
Иск к Напсо и членам его семьи о выселении из служебной квартиры подало ФГБУ "Управление по эксплуатации жилого фонда" управделами президента РФ.
В заявлении истец указывал, что Напсо должен был освободить служебную квартиру ещё в мае. Представитель Напсо возражал против удовлетворения иска, заявив, что по сути, эта квартира является единственным жильем, так как ранее суд в Сочи по иску Генпрокуратуры изъял порядка 60 объектов недвижимости, принадлежавших бывшему депутату и его родственникам. Он добавил, что Напсо сделал в служебной квартире ремонт на собственные средства и просил суд назначить соответствующую экспертизу, чтобы установить стоимость затраченных средств.
В мае Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск Напсо, в котором он просил отменить постановление ГД о досрочном прекращении полномочий депутата.
Ранее Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Известно также, что около двух лет Напсо проживает в ОАЭ.
