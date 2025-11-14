Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве рассмотрит иск о выселении из служебной квартиры экс-депутата - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/sud-2054881777.html
Суд в Москве рассмотрит иск о выселении из служебной квартиры экс-депутата
Суд в Москве рассмотрит иск о выселении из служебной квартиры экс-депутата - РИА Новости, 14.11.2025
Суд в Москве рассмотрит иск о выселении из служебной квартиры экс-депутата
Никулинский суд Москвы в пятницу рассмотрит иск о выселении из служебной квартиры лишенного полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо и членов его семьи, сообщили... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T00:47:00+03:00
2025-11-14T00:47:00+03:00
происшествия
россия
москва
сочи
юрий напсо
госдума рф
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981072139_0:182:864:668_1920x0_80_0_0_e40949367c7259ba895b131e522b61f4.jpg
https://ria.ru/20250403/napso-2009084397.html
https://ria.ru/20251008/eks-deputat-2047109273.html
россия
москва
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981072139_0:40:864:688_1920x0_80_0_0_d67aa18e7642ee42a2ade707e73bd587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, сочи, юрий напсо, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Сочи, Юрий Напсо, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Суд в Москве рассмотрит иск о выселении из служебной квартиры экс-депутата

Суд в Москве рассмотрит иск о выселении из служебной квартиры экс-депутата Напсо

© Фото : страница Юрия Напсо в соцсетиЮрий Напсо
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсети
Юрий Напсо
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы в пятницу рассмотрит иск о выселении из служебной квартиры лишенного полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо и членов его семьи, сообщили РИА Новости в суде.
Предварительное судебное заседание назначено на 12.10 в пятницу.
Автомобиль у здания Госдумы России - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Госдума прекратила полномочия депутата Напсо из-за прогулов
3 апреля, 12:48
В прошлый раз суд отложил заседание, так как истребовал сведения о местах регистрации супруги Напсо, его совершеннолетнего сына и матери, для того чтобы они могли принять участие в процессе.
Иск к Напсо и членам его семьи о выселении из служебной квартиры подало ФГБУ "Управление по эксплуатации жилого фонда" управделами президента РФ.
В заявлении истец указывал, что Напсо должен был освободить служебную квартиру ещё в мае. Представитель Напсо возражал против удовлетворения иска, заявив, что по сути, эта квартира является единственным жильем, так как ранее суд в Сочи по иску Генпрокуратуры изъял порядка 60 объектов недвижимости, принадлежавших бывшему депутату и его родственникам. Он добавил, что Напсо сделал в служебной квартире ремонт на собственные средства и просил суд назначить соответствующую экспертизу, чтобы установить стоимость затраченных средств.
В мае Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск Напсо, в котором он просил отменить постановление ГД о досрочном прекращении полномочий депутата.
Ранее Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Известно также, что около двух лет Напсо проживает в ОАЭ.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Против бывшего депутата Напсо возбудили уголовное дело
8 октября, 17:38
 
ПроисшествияРоссияМоскваСочиЮрий НапсоГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала