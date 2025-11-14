Суд в Москве рассмотрит иск о выселении из служебной квартиры экс-депутата

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы в пятницу рассмотрит иск о выселении из служебной квартиры лишенного полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо и членов его семьи, сообщили РИА Новости в суде.