Рейтинг@Mail.ru
В сирийском районе Меззе слышны звуки стрельбы, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/strelba-2055098496.html
В сирийском районе Меззе слышны звуки стрельбы, сообщили СМИ
В сирийском районе Меззе слышны звуки стрельбы, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
В сирийском районе Меззе слышны звуки стрельбы, сообщили СМИ
Звуки стрельбы слышны в районе Меззе в сирийской столице, где ранее был нанесен удар ракетами по жилому дому, передает телеканал Sham TV. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T23:38:00+03:00
2025-11-14T23:38:00+03:00
в мире
дамаск (город)
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147870/59/1478705906_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_98f4934cfcc230412b6495b2b2728220.jpg
https://ria.ru/20250816/damask-2035830510.html
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147870/59/1478705906_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6f6ea16fae7a360f94538beb340199ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), сирия
В мире, Дамаск (город), Сирия
В сирийском районе Меззе слышны звуки стрельбы, сообщили СМИ

Sham TV: в районе Меззе в Дамаске после удара по дому слышны звуки стрельбы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Дамаск
Вид на Дамаск - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Дамаск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Звуки стрельбы слышны в районе Меззе в сирийской столице, где ранее был нанесен удар ракетами по жилому дому, передает телеканал Sham TV.
«
"Звуки интенсивной перестрелки слышны на севере района Меззе у горы Касьюн", - передает телеканал.
Ранее в пятницу осведомленный источник сообщал РИА Новости, что два человека получили ранения в результате попадания ракет в жилой дом в районе Меззе в столице Сирии Дамаске.
Ракеты, которыми был нанесен удар по дому в Дамаске, запускали с передвижной платформы, сообщило в ночь на субботу сирийское госагентство SANA со ссылкой на военный источник.
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В центре Дамаска произошел взрыв
16 августа, 21:21
 
В миреДамаск (город)Сирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала