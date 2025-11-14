https://ria.ru/20251114/strelba-2055098496.html
В сирийском районе Меззе слышны звуки стрельбы, сообщили СМИ
В сирийском районе Меззе слышны звуки стрельбы, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
В сирийском районе Меззе слышны звуки стрельбы, сообщили СМИ
Звуки стрельбы слышны в районе Меззе в сирийской столице, где ранее был нанесен удар ракетами по жилому дому, передает телеканал Sham TV. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T23:38:00+03:00
2025-11-14T23:38:00+03:00
2025-11-14T23:38:00+03:00
в мире
дамаск (город)
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147870/59/1478705906_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_98f4934cfcc230412b6495b2b2728220.jpg
https://ria.ru/20250816/damask-2035830510.html
Sham TV: в районе Меззе в Дамаске после удара по дому слышны звуки стрельбы