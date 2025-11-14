Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшим при стрельбе в Калифорнии оказался известный тренер, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/strelba-2054887449.html
Пострадавшим при стрельбе в Калифорнии оказался известный тренер, пишут СМИ
Пострадавшим при стрельбе в Калифорнии оказался известный тренер, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
Пострадавшим при стрельбе в Калифорнии оказался известный тренер, пишут СМИ
Раненым в ходе нападения в колледже Лейни в американском городе Окленд, штат Калифорния, оказался действующий спортивный директор колледжа и бывший тренер по... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T02:13:00+03:00
2025-11-14T02:13:00+03:00
в мире
окленд
калифорния
сша
netflix
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_0:94:4618:2692_1920x0_80_0_0_6925e9d034905d8bd4bac35de839b66a.jpg
https://ria.ru/20250307/ssha-2003725894.html
окленд
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_453:0:4165:2784_1920x0_80_0_0_c6fe6185ef7682f67759ee96759daeb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, окленд, калифорния, сша, netflix
В мире, Окленд, Калифорния, США, Netflix
Пострадавшим при стрельбе в Калифорнии оказался известный тренер, пишут СМИ

ABC7 News: при стрельбе в колледже в Окленде ранили экс-тренера по футболу Бима

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Раненым в ходе нападения в колледже Лейни в американском городе Окленд, штат Калифорния, оказался действующий спортивный директор колледжа и бывший тренер по футболу Джон Бим, получивший известность благодаря документальному сериалу Last Chance U на платформе Netflix, сообщает телеканал ABC7 News со ссылкой на источники.
Полиция Окленда не подтвердила личность пострадавшего от стрельбы, однако заявила, что его нашли на территории кампуса с "огнестрельным ранением" и доставили в больницу.
Как сообщил представитель местной полиции Джеймс Бир в ходе пресс-конференции, в связи с инцидентом разыскивается "мужчина неизвестной расы, одетый во все темное и черную толстовку с капюшоном".
Бир также отверг данные об "активном" злоумышленнике - так в США обозначают предполагаемого правонарушителя с оружием.
Знак Голливуда - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В голливудской студии звукозаписи произошла стрельба
7 марта, 19:52
 
В миреОклендКалифорнияСШАNetflix
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала