Пострадавшим при стрельбе в Калифорнии оказался известный тренер, пишут СМИ
Пострадавшим при стрельбе в Калифорнии оказался известный тренер, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
Пострадавшим при стрельбе в Калифорнии оказался известный тренер, пишут СМИ
Раненым в ходе нападения в колледже Лейни в американском городе Окленд, штат Калифорния, оказался действующий спортивный директор колледжа и бывший тренер по... РИА Новости, 14.11.2025
Пострадавшим при стрельбе в Калифорнии оказался известный тренер, пишут СМИ
ABC7 News: при стрельбе в колледже в Окленде ранили экс-тренера по футболу Бима
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Раненым в ходе нападения в колледже Лейни в американском городе Окленд, штат Калифорния, оказался действующий спортивный директор колледжа и бывший тренер по футболу Джон Бим, получивший известность благодаря документальному сериалу Last Chance U на платформе Netflix, сообщает телеканал ABC7 News со ссылкой на источники.
не подтвердила личность пострадавшего от стрельбы, однако заявила, что его нашли на территории кампуса с "огнестрельным ранением" и доставили в больницу.
Как сообщил представитель местной полиции Джеймс Бир в ходе пресс-конференции, в связи с инцидентом разыскивается "мужчина неизвестной расы, одетый во все темное и черную толстовку с капюшоном".
Бир также отверг данные об "активном" злоумышленнике - так в США
обозначают предполагаемого правонарушителя с оружием.