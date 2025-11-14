Пострадавшим при стрельбе в Калифорнии оказался известный тренер, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Раненым в ходе нападения в колледже Лейни в американском городе Окленд, штат Калифорния, оказался действующий спортивный директор колледжа и бывший тренер по футболу Джон Бим, получивший известность благодаря документальному сериалу Last Chance U на платформе Netflix, сообщает телеканал ABC7 News со ссылкой на источники.