В колледже в Окленде произошла стрельба
Один человек получил ранения в результате стрельбы в колледже Лейни, расположенном в американском городе Окленд, штат Калифорния, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 14.11.2025
