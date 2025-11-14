Рейтинг@Mail.ru
Агент Стеклова опроверг информацию о госпитализации артиста - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:06 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/steklov-2054987644.html
Агент Стеклова опроверг информацию о госпитализации артиста
Агент Стеклова опроверг информацию о госпитализации артиста - РИА Новости, 14.11.2025
Агент Стеклова опроверг информацию о госпитализации артиста
Агент народного артиста РФ Владимира Стеклова Максим Горский опроверг РИА Новости информацию о госпитализации артиста. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T14:06:00+03:00
2025-11-14T14:06:00+03:00
культура
россия
владимир стеклов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743401357_0:24:2884:1646_1920x0_80_0_0_c6f746de37beb429b632263d62f4733d.jpg
https://ria.ru/20251017/serdtse-2048804050.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743401357_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_50ca7f8ab49df6e6b1c6dbfbda064dda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир стеклов
Культура, Россия, Владимир Стеклов
Агент Стеклова опроверг информацию о госпитализации артиста

Агент Горский назвал информацию о госпитализации Стеклова неактуальной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Владимир Стеклов
Актер Владимир Стеклов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Владимир Стеклов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Агент народного артиста РФ Владимира Стеклова Максим Горский опроверг РИА Новости информацию о госпитализации артиста.
"Это неактуальная информация", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, действительно ли артиста экстренно госпитализировали.
Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что Стеклова экстренно госпитализировали в связи с жалобами на резкое ухудшение состояния здоровья. Якобы медики оперативно прооперировали актера и удалили опухоль.
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери
17 октября, 10:22
 
КультураРоссияВладимир Стеклов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала