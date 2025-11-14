Рейтинг@Mail.ru
Глава ФБР заявил, что обвиняемый в покушении на Трампа действовал один - РИА Новости, 14.11.2025
23:56 14.11.2025
Глава ФБР заявил, что обвиняемый в покушении на Трампа действовал один
Глава ФБР Кэш Патель заявил, что обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс действовал в одиночку и ни с кем не делился...
в мире, сша, дональд трамп, кэш патель, такер карлсон, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, Кэш Патель, Такер Карлсон, ФБР
© AP Photo / Joshua A. BickelСотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Joshua A. Bickel
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс действовал в одиночку и ни с кем не делился своими намерениями.
Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил ФБР в сокрытии информации о Круксе, включая его пользовательскую историю в интернете.
"Расследование, проведенное более чем 480 сотрудниками ФБР, установило, что Крукс имел ограниченные контакты как онлайн, так и в реальной жизни, планировал и осуществил нападение в одиночку и никому не раскрывал свое намерение совершить нападение", - написал Патель в соцсети X.
Как утверждает глава ФБР, сотрудники правоохранительного ведомства провели более тысячи интервью, обработали более двух тысяч сообщений от граждан, проанализировали данные с 13 изъятых устройств, проверили почти 500 тысяч цифровых файлов и сотни часов видеоматериалов. Они также проанализировали финансовую активность, связанную с 10 различными счетами, и изучили данные с 25 аккаунтов в социальных сетях и онлайн-форумах.
Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного выступления в Батлере. Трамп тогда получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, еще двое были ранены. По данным Секретной службы, стрелявший 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши промышленного здания за пределами территории мероприятия. Он был ликвидирован на месте.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ: Рубио и Хегсет переехали на военные базы после убийства Кирка
31 октября, 00:13
