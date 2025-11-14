Глава ФБР заявил, что обвиняемый в покушении на Трампа действовал один

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс действовал в одиночку и ни с кем не делился своими намерениями.

Как утверждает глава ФБР, сотрудники правоохранительного ведомства провели более тысячи интервью, обработали более двух тысяч сообщений от граждан, проанализировали данные с 13 изъятых устройств, проверили почти 500 тысяч цифровых файлов и сотни часов видеоматериалов. Они также проанализировали финансовую активность, связанную с 10 различными счетами, и изучили данные с 25 аккаунтов в социальных сетях и онлайн-форумах.