Рейтинг@Mail.ru
Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами "Лукойла" - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/ssha-2055094102.html
Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами "Лукойла"
Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами "Лукойла" - РИА Новости, 14.11.2025
Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами "Лукойла"
Министерство финансов США выпустило лицензию, разрешающую операции с рядом болгарских структур "Лукойла" до 29 апреля, следует из обнародованного в пятницу... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T22:45:00+03:00
2025-11-14T22:45:00+03:00
вашингтон (штат)
лукойл
министерство финансов сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_e2b548ffdc0d1c3e0736abb1dc399663.jpg
https://ria.ru/20251114/sanktsii-2055056514.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_d7a2d2a6b90095587ce10af4f218f2c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вашингтон (штат), лукойл, министерство финансов сша, в мире
Вашингтон (штат), ЛУКОЙЛ, Министерство финансов США, В мире
Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами "Лукойла"

Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами «Лукойла» до 29 апреля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Министерство финансов США выпустило лицензию, разрешающую операции с рядом болгарских структур "Лукойла" до 29 апреля, следует из обнародованного в пятницу документа Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина.
Согласно лицензии №130, Вашингтон до 29 апреля 2026 года допускает сделки с Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker, а также с их дочерними структурами, в которых компании владеют долями от 50% и выше.
При этом лицензия не распространяется на другие заблокированные активы "Лукойла", подпадающие под американские санкции, уточняет OFAC.
АЗС Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Лукойл" объявит о покупателе международных активов после договоренностей
Вчера, 18:01
 
Вашингтон (штат)ЛУКОЙЛМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала