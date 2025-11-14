https://ria.ru/20251114/ssha-2055094102.html
Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами "Лукойла"
Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами "Лукойла" - РИА Новости, 14.11.2025
Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами "Лукойла"
Министерство финансов США выпустило лицензию, разрешающую операции с рядом болгарских структур "Лукойла" до 29 апреля, следует из обнародованного в пятницу... РИА Новости, 14.11.2025
вашингтон (штат)
лукойл
министерство финансов сша
в мире
Вашингтон (штат), ЛУКОЙЛ, Министерство финансов США, В мире
Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами "Лукойла"
Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами «Лукойла» до 29 апреля