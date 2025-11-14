Рейтинг@Mail.ru
США будут использовать роботов для борьбы с картелями, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/ssha-2055046841.html
США будут использовать роботов для борьбы с картелями, сообщают СМИ
США будут использовать роботов для борьбы с картелями, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
США будут использовать роботов для борьбы с картелями, сообщают СМИ
Соединённые Штаты приступают к масштабной военной и разведывательной кампании в западном полушарии, в рамках которой будут задействованы новые роботизированные... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:22:00+03:00
2025-11-14T17:22:00+03:00
в мире
сша
флорида
венесуэла
пит хегсет
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902557818_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_9ef91824b325da00d546c420b9ac7530.jpg
https://ria.ru/20251113/tramp-2054865527.html
https://ria.ru/20251109/ssha-2053794735.html
сша
флорида
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902557818_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_0d0251bdf624b0adbd4c9c21e866b62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, венесуэла, пит хегсет, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Венесуэла, Пит Хегсет, Дональд Трамп
США будут использовать роботов для борьбы с картелями, сообщают СМИ

Miami Herald: США запустили операцию с применением роботов для борьбы с ОПГ

© AP Photo / Christian ChavezГраница США и Мексики
Граница США и Мексики - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Christian Chavez
Граница США и Мексики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Соединённые Штаты приступают к масштабной военной и разведывательной кампании в западном полушарии, в рамках которой будут задействованы новые роботизированные воздушные и морские системы для противодействия латиноамериканским наркокартелям, пишет в пятницу издание Miami Herald.
Как передаёт газета, операция Southern Spear была официально объявлена в четверг вечером министром войны США Питом Хегсетом, который заявил в X, что она проводится по распоряжению президента Дональда Трампа. Миссией будет руководить Объединённая оперативная группа Southern Spear совместно с Южным командованием и 4-м флотом США, базирующимся в Мейпорте (штат Флорида). Начало активных действий ожидается позже в ноябре.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Трампу представили новые варианты действий в Венесуэле, сообщили СМИ
13 ноября, 21:06
ВМС США сообщили, что в рамках операции будет развернут комплекс роботизированных систем, включая длительно работающие надводные аппараты, малые беспилотные перехватчики и беспилотные летательные аппараты вертикального взлёта для воздушного наблюдения. Они будут действовать совместно с кораблями береговой охраны и направлять разведданные в центры управления 4-го флота и Объединённой межведомственной группы "Юг", координирующей региональные операции против наркотрафика.
По данным Miami Herald, объявление операции совпало с крупнейшим за десятилетия наращиванием американского военного присутствия в Южной Карибской зоне. На этой неделе в район ответственности Южного командования вошла авианосная группа во главе с USS Gerald R. Ford. Газета отмечает, что усиление контингента сопровождается обеспокоенностью ряда правительств и рассматривается аналитиками как возможный предвестник ударов по территориям Венесуэлы, чьё руководство в США обвиняют в связях с наркокартелем "Лос Солес".
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Президент Колумбии предостерег Трампа и Рубио не будить ягуара
9 ноября, 16:15
 
В миреСШАФлоридаВенесуэлаПит ХегсетДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала