США будут использовать роботов для борьбы с картелями, сообщают СМИ

ВМС США сообщили, что в рамках операции будет развернут комплекс роботизированных систем, включая длительно работающие надводные аппараты, малые беспилотные перехватчики и беспилотные летательные аппараты вертикального взлёта для воздушного наблюдения. Они будут действовать совместно с кораблями береговой охраны и направлять разведданные в центры управления 4-го флота и Объединённой межведомственной группы "Юг", координирующей региональные операции против наркотрафика.