США будут использовать роботов для борьбы с картелями, сообщают СМИ

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Соединённые Штаты приступают к масштабной военной и разведывательной кампании в западном полушарии, в рамках которой будут задействованы новые роботизированные воздушные и морские системы для противодействия латиноамериканским наркокартелям, пишет в пятницу издание Miami Herald.
Как передаёт газета, операция Southern Spear была официально объявлена в четверг вечером министром войны США Питом Хегсетом, который заявил в X, что она проводится по распоряжению президента Дональда Трампа. Миссией будет руководить Объединённая оперативная группа Southern Spear совместно с Южным командованием и 4-м флотом США, базирующимся в Мейпорте (штат Флорида). Начало активных действий ожидается позже в ноябре.
ВМС США сообщили, что в рамках операции будет развернут комплекс роботизированных систем, включая длительно работающие надводные аппараты, малые беспилотные перехватчики и беспилотные летательные аппараты вертикального взлёта для воздушного наблюдения. Они будут действовать совместно с кораблями береговой охраны и направлять разведданные в центры управления 4-го флота и Объединённой межведомственной группы "Юг", координирующей региональные операции против наркотрафика.
По данным Miami Herald, объявление операции совпало с крупнейшим за десятилетия наращиванием американского военного присутствия в Южной Карибской зоне. На этой неделе в район ответственности Южного командования вошла авианосная группа во главе с USS Gerald R. Ford. Газета отмечает, что усиление контингента сопровождается обеспокоенностью ряда правительств и рассматривается аналитиками как возможный предвестник ударов по территориям Венесуэлы, чьё руководство в США обвиняют в связях с наркокартелем "Лос Солес".