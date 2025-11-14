МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс тотально уступает России по всем ключевым показателям, а отсутствие единства внутри блока фактически разрушает организацию, заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью блогеру Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
«
"Ни в одной области НАТО не имеет превосходства или доминирования над Россией, ни в одной", — сказал он.
Разобщенность альянса, по мнению эксперта, заключается в экономических причинах. Рецессия, вызванная продолжительной финансовой поддержкой киевского режима, и упадок из-за санкций против Москвы, по сути, фрагментируют объединение и делают эффективное управление невозможным.
«
"Ни одна экономика в европейской части НАТО не растет выше полутора процентов. А некоторые из них уже находятся в стадии полной рецессии — в частности, Великобритания, Германия и Франция. <…> Кроме того, усиление западных санкций (антироссийских. — Прим. ред.) привело к тому, что такие страны, как Болгария и Венгрия заявили: "Вы нас здесь убиваете и парализуете нашу экономику". Так что вместо того, чтобы видеть, как НАТО объединяется, организация раздроблена и трещит по швам, потому что нет консенсуса", — добавил Джонсон.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня пяти процентов ВВП с нынешнего уровня в два процента, который еще не всем странам блока удалось достичь. Президент Владимир Путин ранее предупреждал, что Североатлантический альянс, наращивая военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.