"Трещит по швам": в США высказались о доминировании над Россией

"Ни одна экономика в европейской части НАТО не растет выше полутора процентов. А некоторые из них уже находятся в стадии полной рецессии — в частности, Великобритания, Германия и Франция. <…> Кроме того, усиление западных санкций (антироссийских. — Прим. ред.) привело к тому, что такие страны, как Болгария и Венгрия заявили: "Вы нас здесь убиваете и парализуете нашу экономику". Так что вместо того, чтобы видеть, как НАТО объединяется, организация раздроблена и трещит по швам, потому что нет консенсуса", — добавил Джонсон.