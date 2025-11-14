Рейтинг@Mail.ru
"Трещит по швам": в США высказались о доминировании над Россией - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 14.11.2025 (обновлено: 07:31 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/ssha-2054911096.html
"Трещит по швам": в США высказались о доминировании над Россией
"Трещит по швам": в США высказались о доминировании над Россией - РИА Новости, 14.11.2025
"Трещит по швам": в США высказались о доминировании над Россией
Североатлантический альянс тотально уступает России по всем ключевым показателям, а отсутствие единства внутри блока фактически разрушает организацию, заявил... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T07:05:00+03:00
2025-11-14T07:31:00+03:00
в мире
россия
ларри джонсон
центральное разведывательное управление (цру)
дэниел дэвис
владимир путин
великобритания
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20251109/zayavlenie-2053769285.html
https://ria.ru/20251113/svo-2054632080.html
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054658290.html
россия
великобритания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру), дэниел дэвис, владимир путин, великобритания, москва, нато
В мире, Россия, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дэниел Дэвис, Владимир Путин, Великобритания, Москва, НАТО
"Трещит по швам": в США высказались о доминировании над Россией

Экс-офицер ЦРУ Джонсон заявил о тотальном отставании НАТО от России

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс тотально уступает России по всем ключевым показателям, а отсутствие единства внутри блока фактически разрушает организацию, заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью блогеру Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
«
"Ни в одной области НАТО не имеет превосходства или доминирования над Россией, ни в одной", — сказал он.
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Минобороны страны НАТО, граничащей с Россией, сделало громкое заявление
9 ноября, 12:26
Разобщенность альянса, по мнению эксперта, заключается в экономических причинах. Рецессия, вызванная продолжительной финансовой поддержкой киевского режима, и упадок из-за санкций против Москвы, по сути, фрагментируют объединение и делают эффективное управление невозможным.
«
"Ни одна экономика в европейской части НАТО не растет выше полутора процентов. А некоторые из них уже находятся в стадии полной рецессии — в частности, Великобритания, Германия и Франция. <…> Кроме того, усиление западных санкций (антироссийских. — Прим. ред.) привело к тому, что такие страны, как Болгария и Венгрия заявили: "Вы нас здесь убиваете и парализуете нашу экономику". Так что вместо того, чтобы видеть, как НАТО объединяется, организация раздроблена и трещит по швам, потому что нет консенсуса", — добавил Джонсон.
Боевая работа расчета 120-миллиметрового миномета 352-го полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Россия дорого заплатит": в США раскрыли критическую ошибку про СВО
Вчера, 01:04
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня пяти процентов ВВП с нынешнего уровня в два процента, который еще не всем странам блока удалось достичь. Президент Владимир Путин ранее предупреждал, что Североатлантический альянс, наращивая военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
На Западе обвинили Украину в атаке на страны НАТО
Вчера, 07:47
 
В миреРоссияЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Дэниел ДэвисВладимир ПутинВеликобританияМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала