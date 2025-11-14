Действия демократов по продлению шатдауна оказались напрасны, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что действия демократов в США, которые не давали возобновить работу правительства, оказались напрасны.
"Потому что вот чего на самом деле добились демократы: они вызвали огромный стресс у наших военнослужащих. Они заставили авиадиспетчеров работать без зарплаты. Они привели к множеству отмен рейсов. Они заставили многих людей думать, что те не получат свои продовольственные выплаты — и всё это ни за что", — сказал Вэнс в интервью Fox News.
Вице-президент добавил, что среди лидеров демпартии в Вашингтоне много людей крайне левых взглядов, которые "просто хотят всё сжечь".
В четверг утром американский президент Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.