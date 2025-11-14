Рейтинг@Mail.ru
Действия демократов по продлению шатдауна оказались напрасны, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.11.2025
06:09 14.11.2025
Действия демократов по продлению шатдауна оказались напрасны, заявил Вэнс
Действия демократов по продлению шатдауна оказались напрасны, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.11.2025
Действия демократов по продлению шатдауна оказались напрасны, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что действия демократов в США, которые не давали возобновить работу правительства, оказались напрасны. РИА Новости, 14.11.2025
2025
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Действия демократов по продлению шатдауна оказались напрасны, заявил Вэнс

Вэнс: американские демократы вызвали огромный стресс у военных

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что действия демократов в США, которые не давали возобновить работу правительства, оказались напрасны.
"Потому что вот чего на самом деле добились демократы: они вызвали огромный стресс у наших военнослужащих. Они заставили авиадиспетчеров работать без зарплаты. Они привели к множеству отмен рейсов. Они заставили многих людей думать, что те не получат свои продовольственные выплаты — и всё это ни за что", — сказал Вэнс в интервью Fox News.
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
