Американский авианосец достигнет берегов Венесуэлы в ближайшие дни - РИА Новости, 14.11.2025
03:05 14.11.2025
Американский авианосец достигнет берегов Венесуэлы в ближайшие дни
Американский авианосец Gerald Ford, как ожидается, достигнет вод вблизи Венесуэлы в ближайшие дни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 14.11.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jacob MattinglyАмериканский авианосец "Джеральд Форд"
Американский авианосец Джеральд Форд
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jacob Mattingly
Американский авианосец "Джеральд Форд". Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американский авианосец Gerald Ford, как ожидается, достигнет вод вблизи Венесуэлы в ближайшие дни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear ("Южное Копье").
В конце октября Хегсет отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
