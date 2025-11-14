Рейтинг@Mail.ru
14.11.2025
02:46 14.11.2025
В США рассказали, когда должны начаться переговоры по СНВ-3
В США рассказали, когда должны начаться переговоры по СНВ-3 - РИА Новости, 14.11.2025
В США рассказали, когда должны начаться переговоры по СНВ-3
Предметные переговоры между Россией и США о новом соглашении на смену СНВ-3 должны начаться до 5 февраля, когда истекает действие договора о СНВ, и этим должны... РИА Новости, 14.11.2025
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
колин пауэлл
россия
сша
2025
В США рассказали, когда должны начаться переговоры по СНВ-3

Полковник Уилкерсон уверен, что переговоры по СНВ-3 начнутся до 5 февраля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Предметные переговоры между Россией и США о новом соглашении на смену СНВ-3 должны начаться до 5 февраля, когда истекает действие договора о СНВ, и этим должны заниматься настоящие специалисты, заявил в интервью РИА Новости бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Это должно произойти до того... По крайней мере, предметные переговоры с рабочими группами и так далее должны состояться до того", - сказал он.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
США и Россия не ведут активных переговоров по СНВ, заявил Рубио
Вчера, 01:25
Уилкерсон признался, что он не уверен, знает ли президент США Дональд Трамп о том, как вести предметные переговоры с рабочими группами и экспертами.
"Очевидно, что (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров, его окружение и (президент РФ Владимир - ред.) Путин знают, как делать подобные вещи. Например, так, как мы привыкли делать во время холодной войны: вы выходите со всеми деталями... расставив все точки над "i", - отметил он.
Уилкерсон подчеркнул, что к этому вопросу надо отнестись очень серьезно.
"Нам нужно действительно обратиться к рабочим группам и людям, которые являются экспертами и знают, как заключать договоры, которые поддаются проверке, как заключать договоры, которые были бы выполнимы как минимум на 95%. Нам нужны такие люди", - заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Конгрессвумен призвала Трампа начать переговоры с Россией о преемнике ДСНВ
29 октября, 04:24
 
