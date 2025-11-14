В США рассказали, когда должны начаться переговоры по СНВ-3

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Предметные переговоры между Россией и США о новом соглашении на смену СНВ-3 должны начаться до 5 февраля, когда истекает действие договора о СНВ, и этим должны заниматься настоящие специалисты, заявил в интервью РИА Новости бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

"Это должно произойти до того... По крайней мере, предметные переговоры с рабочими группами и так далее должны состояться до того", - сказал он.

Уилкерсон признался, что он не уверен, знает ли президент США Дональд Трамп о том, как вести предметные переговоры с рабочими группами и экспертами.

"Очевидно, что (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров, его окружение и (президент РФ Владимир - ред.) Путин знают, как делать подобные вещи. Например, так, как мы привыкли делать во время холодной войны: вы выходите со всеми деталями... расставив все точки над "i", - отметил он.

Уилкерсон подчеркнул, что к этому вопросу надо отнестись очень серьезно.

"Нам нужно действительно обратиться к рабочим группам и людям, которые являются экспертами и знают, как заключать договоры, которые поддаются проверке, как заключать договоры, которые были бы выполнимы как минимум на 95%. Нам нужны такие люди", - заключил он.