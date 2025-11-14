https://ria.ru/20251114/srok-2054956947.html
В Бурятии украинскому националисту увеличили срок за оправдание терроризма
Гражданину Украины, уже отбывающему наказание в колонии в Бурятии, увеличили срок до 13,5 лет за публичное оправдание терроризма, сообщает пресс-служба 1-го... РИА Новости, 14.11.2025
УЛАН-УДЭ, 14 ноя - РИА Новости. Гражданину Украины, уже отбывающему наказание в колонии в Бурятии, увеличили срок до 13,5 лет за публичное оправдание терроризма, сообщает пресс-служба 1-го Восточного военного суда.
По данным пресс-службы, Дмитрий Бондаренко с 7 декабря 2023 года отбывает наказание в бурятской колонии за насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также за прохождение обучения для осуществления террористической деятельности.
"Гражданин (Бондаренко - ред.)... являясь противником установленного конституционного строя и органов власти Российской Федерации, сторонником и приверженцем украинских военизированных объединений "Азов*", "Правый сектор*
" и сообщества "Айдар*" (признаны решениями Верховного суда Российской Федерации и Южного окружного военного суда террористическими организациями), с целью оправдания терроризма в ходе личных бесед публично заявлял сокамерникам о признании идеологии данных террористических организаций правильной, нуждающейся в поддержке и подражании, оправдывая действия их участников", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что путем частичного присоединения оставшейся части наказания суд назначил Бондаренко окончательное наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
* признаны решениями Верховного суда Российской Федерации и Южного окружного военного суда террористическими организациями