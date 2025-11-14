https://ria.ru/20251114/spetsoperatsiya-2054910947.html
Российские военные уничтожили украинский танк Т-80 под Константиновкой
Российские военные уничтожили украинский танк Т-80 под Константиновкой
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования у Константиновки уничтожили танк Т-80 противника, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2025
Российские военные уничтожили украинский танк Т-80 под Константиновкой
Операторы БПЛА "Южной" группировки уничтожили танк Т-80 ВСУ под Константиновкой