14.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 14.11.2025 (обновлено: 07:25 14.11.2025)
ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 14.11.2025
ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ в Сумской области
В Сумской области уничтожили разведывательную группу ВСУ и ее командира, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 14.11.2025
ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили разведгруппу 130-го батальона ВСУ в Сумской области

Пост воздушного наблюдения российских войск
Пост воздушного наблюдения российских войск
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения российских войск. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Сумской области уничтожили разведывательную группу ВСУ и ее командира, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В лесном массиве возле Старой Гуты Сумской области выявлена и уничтожена разведгруппа 130-го отдельного разведбатальона ВСУ, ликвидирован командир группы",— сказал собеседник агентства.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Боец рассказал о ситуации в Харьковской и Сумской областях
12 ноября, 15:26
12 ноября, 15:26
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
Специальная военная операция на Украине
 
 
