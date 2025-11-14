https://ria.ru/20251114/spetsoperatsiya-2054909948.html
ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 14.11.2025
ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ в Сумской области
В Сумской области уничтожили разведывательную группу ВСУ и ее командира, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T06:50:00+03:00
2025-11-14T06:50:00+03:00
2025-11-14T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
владимир путин
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048884463_0:82:3048:1797_1920x0_80_0_0_33371e220fd7e54eb8a33b13f03b2e9e.jpg
https://ria.ru/20251112/svo-2054500699.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048884463_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_46f3f7449c92af6132bd34a58e84afd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, владимир путин, курская область
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Курская область
ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили разведгруппу 130-го батальона ВСУ в Сумской области