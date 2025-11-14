https://ria.ru/20251114/spetsoperatsiya-2054902018.html
ВСУ не скупятся на дроны, заявил российский боец
ВСУ не скупятся на дроны, заявил российский боец
ВСУ не скупятся на дроны, заявил российский боец
ВСУ при попытках уничтожить российских военнослужащих не скупятся на дроны, так, против одного человека они могут направить до 30 беспилотников
запорожская область
ВСУ не скупятся на дроны, заявил российский боец
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ВСУ при попытках уничтожить российских военнослужащих не скупятся на дроны, так, против одного человека они могут направить до 30 беспилотников, сообщил участвовавший в освобождении Новоуспеновского в Запорожской области стрелок с позывным "Морис".
Об освобождении Новоуспеновского Минобороны РФ сообщило 11 ноября.
сообщило 11 ноября.
"Противник огрызается, конкретно "птичками" (дронами - ред.) особенно. На одного человека до 30 "птичек" может идти", - сказал "Морис".
При этом любое противодействие со стороны ВСУ
он назвал проходимым.
"Просто надо голову включать. И не то, что не бояться, а остерегаться надо. Предосторожность важна", - уточнил стрелок.
"Морис" рассказал, что ему с сослуживцами пришлось идти до Новоуспеновского 10-15 километров. По пути они проходили позиции ВСУ, обнаруживали заминированные, но уже оставленные украинскими войсками опорные пункты, с расстояния 100-150 метров наблюдали, как российские дроны поражают миномётные расчёты противника.