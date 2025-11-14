Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не скупятся на дроны, заявил российский боец - РИА Новости, 14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 14.11.2025
ВСУ не скупятся на дроны, заявил российский боец
ВСУ не скупятся на дроны, заявил российский боец - РИА Новости, 14.11.2025
ВСУ не скупятся на дроны, заявил российский боец
ВСУ при попытках уничтожить российских военнослужащих не скупятся на дроны, так, против одного человека они могут направить до 30 беспилотников, сообщил... РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
ВСУ не скупятся на дроны, заявил российский боец

ВСУ на попытку убить одного российского бойца могут истратить 30 дронов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ВСУ при попытках уничтожить российских военнослужащих не скупятся на дроны, так, против одного человека они могут направить до 30 беспилотников, сообщил участвовавший в освобождении Новоуспеновского в Запорожской области стрелок с позывным "Морис".
Об освобождении Новоуспеновского Минобороны РФ сообщило 11 ноября.
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Лучше смириться". На Западе резко высказались о конце конфликта на Украине
12 ноября, 16:32
"Противник огрызается, конкретно "птичками" (дронами - ред.) особенно. На одного человека до 30 "птичек" может идти", - сказал "Морис".
При этом любое противодействие со стороны ВСУ он назвал проходимым.
"Просто надо голову включать. И не то, что не бояться, а остерегаться надо. Предосторожность важна", - уточнил стрелок.
"Морис" рассказал, что ему с сослуживцами пришлось идти до Новоуспеновского 10-15 километров. По пути они проходили позиции ВСУ, обнаруживали заминированные, но уже оставленные украинскими войсками опорные пункты, с расстояния 100-150 метров наблюдали, как российские дроны поражают миномётные расчёты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
