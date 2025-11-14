ВСУ не скупятся на дроны, заявил российский боец

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ВСУ при попытках уничтожить российских военнослужащих не скупятся на дроны, так, против одного человека они могут направить до 30 беспилотников, сообщил участвовавший в освобождении Новоуспеновского в Запорожской области стрелок с позывным "Морис".

Об освобождении Новоуспеновского Минобороны РФ сообщило 11 ноября.

"Противник огрызается, конкретно "птичками" (дронами - ред.) особенно. На одного человека до 30 "птичек" может идти", - сказал "Морис".

При этом любое противодействие со стороны ВСУ он назвал проходимым.

"Просто надо голову включать. И не то, что не бояться, а остерегаться надо. Предосторожность важна", - уточнил стрелок.