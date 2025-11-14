Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал об ответе на противодействие ВСУ - РИА Новости, 14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 14.11.2025
Российский боец рассказал об ответе на противодействие ВСУ
Российский боец рассказал об ответе на противодействие ВСУ - РИА Новости, 14.11.2025
Российский боец рассказал об ответе на противодействие ВСУ
ВСУ при встрече с российскими военнослужащими ведут себя по-разному, чаще всего, убегают, но иногда пытаются дать отпор, однако у ВС РФ отработан ответ на любые РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал об ответе на противодействие ВСУ

ВСУ при встрече с российскими военнослужащими чаще всего убегают

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ВСУ при встрече с российскими военнослужащими ведут себя по-разному, чаще всего, убегают, но иногда пытаются дать отпор, однако у ВС РФ отработан ответ на любые действия противника, сообщил командир штурмовой группы с позывным "Азазель".
"Птичек" (БПЛА - ред.) зовут на помощь. Но в этот раз ничего у них не удалось, никого позвать. Работали быстро, аккуратно. Минометики, конечно, потом поработали тоже, когда поняли, что мы зашли. Поработали, посмотрели, никого не нашли. Мы уже попрятаться успели. У нас все отработано. Постоянная связь по помощи с неба. Мы все видим, мы знаем, куда идти, что делать", - сказал "Азазель" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что российские бойцы "налетают" сразу, из-за чего не так хорошо подготовленный враг теряется. Хоть какой-то отпор, по его словам, пытаются дать лишь наемники.
"Кто-то и отбиваться пытается, кто-то бежит, сразу в кусты прыгает, уползает", - добавил "Азазель".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
