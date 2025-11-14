https://ria.ru/20251114/spetsoperatsiya-2054901846.html
Российский боец рассказал об ответе на противодействие ВСУ
Российский боец рассказал об ответе на противодействие ВСУ - РИА Новости, 14.11.2025
Российский боец рассказал об ответе на противодействие ВСУ
ВСУ при встрече с российскими военнослужащими ведут себя по-разному, чаще всего, убегают, но иногда пытаются дать отпор, однако у ВС РФ отработан ответ на любые
россия
2025
Российский боец рассказал об ответе на противодействие ВСУ
ВСУ при встрече с российскими военнослужащими чаще всего убегают
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ВСУ при встрече с российскими военнослужащими ведут себя по-разному, чаще всего, убегают, но иногда пытаются дать отпор, однако у ВС РФ отработан ответ на любые действия противника, сообщил командир штурмовой группы с позывным "Азазель".
"Птичек" (БПЛА - ред.) зовут на помощь. Но в этот раз ничего у них не удалось, никого позвать. Работали быстро, аккуратно. Минометики, конечно, потом поработали тоже, когда поняли, что мы зашли. Поработали, посмотрели, никого не нашли. Мы уже попрятаться успели. У нас все отработано. Постоянная связь по помощи с неба. Мы все видим, мы знаем, куда идти, что делать", - сказал "Азазель" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что российские бойцы "налетают" сразу, из-за чего не так хорошо подготовленный враг теряется. Хоть какой-то отпор, по его словам, пытаются дать лишь наемники.
"Кто-то и отбиваться пытается, кто-то бежит, сразу в кусты прыгает, уползает", - добавил "Азазель".