Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 14.11.2025
Украинские военные сбежали из Новоуспеновского, сообщил российский боец
Украинские военнослужащие сбежали из Новоуспеновского в Запорожской области, когда его освобождали ВС РФ, настолько поспешно, что оставили российским бойцам еще
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ сбежали из Новоуспеновского в Запорожской области, бросив горячие котлеты

Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие сбежали из Новоуспеновского в Запорожской области, когда его освобождали ВС РФ, настолько поспешно, что оставили российским бойцам еще теплые котлеты, сообщил штурмовик с позывным "Старый".
Об освобождении Новоуспеновского Минобороны РФ сообщило 11 ноября.
"Там вначале был их "опорник", а взяли как просто, они убежали. Вот, ВСУ, они убежали и даже генератор оставили рабочим", - сказал "Старый" в видеоролике, опубликованном Минобороны.
По его словам, украинские военнослужащие сбежали, как только увидели российских бойцов.
"Вот эти ВСУшники, они даже, можно сказать, не ждали, потому что у них еще даже котлеты были горячие в пластиковых боксах", - добавил "Старый".
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
