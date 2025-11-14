Украинские военные сбежали из Новоуспеновского, сообщил российский боец

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие сбежали из Новоуспеновского в Запорожской области, когда его освобождали ВС РФ, настолько поспешно, что оставили российским бойцам еще теплые котлеты, сообщил штурмовик с позывным "Старый".

"Вот эти ВСУшники, они даже, можно сказать, не ждали, потому что у них еще даже котлеты были горячие в пластиковых боксах", - добавил "Старый".