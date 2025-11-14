https://ria.ru/20251114/spetsoperatsiya-2054901658.html
Украинские военные сбежали из Новоуспеновского, сообщил российский боец
Украинские военные сбежали из Новоуспеновского, сообщил российский боец
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие сбежали из Новоуспеновского в Запорожской области, когда его освобождали ВС РФ, настолько поспешно, что оставили российским бойцам еще теплые котлеты, сообщил штурмовик с позывным "Старый".
Об освобождении Новоуспеновского Минобороны РФ сообщило 11 ноября.
"Там вначале был их "опорник", а взяли как просто, они убежали. Вот, ВСУ
, они убежали и даже генератор оставили рабочим", - сказал "Старый" в видеоролике, опубликованном Минобороны.
По его словам, украинские военнослужащие сбежали, как только увидели российских бойцов.
"Вот эти ВСУшники, они даже, можно сказать, не ждали, потому что у них еще даже котлеты были горячие в пластиковых боксах", - добавил "Старый".