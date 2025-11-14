Украинские военные стали чаще использовать дроны "Баба-Яга"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие стали чаще использовать дроны "Баба-Яга", и если раньше они летали преимущественно ночью, то сейчас постоянно встречаются днем, сообщил участвовавший в освобождении Новоуспеновского в Запорожской области штурмовик с позывным "Старый".

"Баба-яга" также днем работает. Я очень много на этом боевом задании видел, очень много. Раньше они были только по ночам, вылетали. А сейчас они просто, можно сказать, как простые "мавики", - сказал "Старый" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.