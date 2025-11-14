Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные стали чаще использовать дроны "Баба-Яга" - РИА Новости, 14.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 14.11.2025
Украинские военные стали чаще использовать дроны "Баба-Яга"
Украинские военные стали чаще использовать дроны "Баба-Яга"
Украинские военнослужащие стали чаще использовать дроны "Баба-Яга", и если раньше они летали преимущественно ночью, то сейчас постоянно встречаются днем
Украинские военные стали чаще использовать дроны "Баба-Яга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИспытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-Яга"
Испытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие стали чаще использовать дроны "Баба-Яга", и если раньше они летали преимущественно ночью, то сейчас постоянно встречаются днем, сообщил участвовавший в освобождении Новоуспеновского в Запорожской области штурмовик с позывным "Старый".
Об освобождении Новоуспеновского Минобороны РФ сообщило 11 ноября.
"Баба-яга" также днем работает. Я очень много на этом боевом задании видел, очень много. Раньше они были только по ночам, вылетали. А сейчас они просто, можно сказать, как простые "мавики", - сказал "Старый" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
