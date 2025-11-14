Рейтинг@Mail.ru
На Запорожском направлении ликвидировали диверсантов ВСУ - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/spetsoperatsiya-2054901352.html
На Запорожском направлении ликвидировали диверсантов ВСУ
На Запорожском направлении ликвидировали диверсантов ВСУ - РИА Новости, 14.11.2025
На Запорожском направлении ликвидировали диверсантов ВСУ
На запорожском направлении бойцы группировки войск "Восток" ликвидировали диверсионно-разведывательную группу из 10 боевиков ВСУ, пытавшуюся проникнуть в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T05:11:00+03:00
2025-11-14T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053874906_0:14:2937:1666_1920x0_80_0_0_5a70a603f32c3f7bce6ca57449711bf3.jpg
https://ria.ru/20251112/svo-2054526892.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053874906_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_30b1705df803eaa8e8216548ed9bac43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
На Запорожском направлении ликвидировали диверсантов ВСУ

Бойцы "Востока" уничтожили десять диверсантов ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной пушки 2С7 "Пион" группировки "Запад"
Боевая работа самоходной пушки 2С7 Пион группировки Запад - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа самоходной пушки 2С7 "Пион" группировки "Запад". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. На запорожском направлении бойцы группировки войск "Восток" ликвидировали диверсионно-разведывательную группу из 10 боевиков ВСУ, пытавшуюся проникнуть в расположение российских подразделений, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Журавль".
"Поздно вечером, где-то в восемь часов, командир по радиостанции сообщил о скоплении противника — возможно, ДРГ. Спустя три часа они уже начали ползти по нашей лесополосе, в пончо. Отстреливались, но не сильно — даже ни один магазин до конца не выпустили. Просто бежали", — рассказал военнослужащий.
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Лучше смириться". На Западе резко высказались о конце конфликта на Украине
12 ноября, 16:32
По его словам, обнаружить противника и сорвать попытку проникновения удалось благодаря слаженной работе расчетов беспилотной авиации.
"Спасибо нашим взводам БПЛА — огромная поддержка, наблюдение. Мы ликвидировали около десяти диверсантов", — отметил "Журавль".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала