На Запорожском направлении ликвидировали диверсантов ВСУ
На Запорожском направлении ликвидировали диверсантов ВСУ - РИА Новости, 14.11.2025
На Запорожском направлении ликвидировали диверсантов ВСУ
На запорожском направлении бойцы группировки войск "Восток" ликвидировали диверсионно-разведывательную группу из 10 боевиков ВСУ, пытавшуюся проникнуть в... РИА Новости, 14.11.2025
ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. На запорожском направлении бойцы группировки войск "Восток" ликвидировали диверсионно-разведывательную группу из 10 боевиков ВСУ, пытавшуюся проникнуть в расположение российских подразделений, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Журавль".
"Поздно вечером, где-то в восемь часов, командир по радиостанции сообщил о скоплении противника — возможно, ДРГ. Спустя три часа они уже начали ползти по нашей лесополосе, в пончо. Отстреливались, но не сильно — даже ни один магазин до конца не выпустили. Просто бежали", — рассказал военнослужащий.
По его словам, обнаружить противника и сорвать попытку проникновения удалось благодаря слаженной работе расчетов беспилотной авиации.
"Спасибо нашим взводам БПЛА — огромная поддержка, наблюдение. Мы ликвидировали около десяти диверсантов", — отметил "Журавль".