На Запорожском направлении ликвидировали диверсантов ВСУ

"Поздно вечером, где-то в восемь часов, командир по радиостанции сообщил о скоплении противника — возможно, ДРГ. Спустя три часа они уже начали ползти по нашей лесополосе, в пончо. Отстреливались, но не сильно — даже ни один магазин до конца не выпустили. Просто бежали", — рассказал военнослужащий.