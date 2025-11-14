Силы ПВО "Днепра" сбили украинский БПЛА H10 Poseidon

ГЕНИЧЕСК, 14 ноя - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил в Херсонской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа H10 Poseidon, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

"Расчет ЗРК "Оса-АКМ" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в ходе боевого дежурства и выполнения задач по воздушному прикрытию подразделений обнаружил высотную воздушную цель в зоне своей ответственности. Впоследствии цель была классифицирована как разведывательный БПЛА самолётного типа H10 Poseidon, проводивший воздушную разведку на левом берегу Днепра Херсонской области . После обнаружения и классификации цели расчет произвел пуск зенитной ракеты, уничтожившей разведывательный БПЛА ВСУ на удалении около восьми километров", - сказали в военном ведомстве.

После успешной боевой работы расчёт оперативно перемещается в район боепитания и технического обслуживания комплекса.

Боевая машина ЗРК "Оса-АКМ" является автономной всепогодной огневой единицей. Благодаря радиолокационной станции кругового обзора она способна обнаруживать и распознавать воздушные цели на расстоянии до 20 километров. Расчет способен обстреливать одну цель двумя ракетами на расстоянии до 10 километров.