Силы ПВО "Днепра" сбили украинский БПЛА H10 Poseidon - РИА Новости, 14.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 14.11.2025
Силы ПВО "Днепра" сбили украинский БПЛА H10 Poseidon
Силы ПВО "Днепра" сбили украинский БПЛА H10 Poseidon
Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил в Херсонской области украинский беспилотный... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T05:09:00+03:00
2025-11-14T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
днепр (река)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
херсонская область
днепр (река)
безопасность, херсонская область, днепр (река), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Днепр (река), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Силы ПВО "Днепра" сбили украинский БПЛА H10 Poseidon

Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил украинский беспилотник в Херсонской области

Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 14 ноя - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил в Херсонской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа H10 Poseidon, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет ЗРК "Оса-АКМ" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в ходе боевого дежурства и выполнения задач по воздушному прикрытию подразделений обнаружил высотную воздушную цель в зоне своей ответственности. Впоследствии цель была классифицирована как разведывательный БПЛА самолётного типа H10 Poseidon, проводивший воздушную разведку на левом берегу Днепра в Херсонской области. После обнаружения и классификации цели расчет произвел пуск зенитной ракеты, уничтожившей разведывательный БПЛА ВСУ на удалении около восьми километров", - сказали в военном ведомстве.
После успешной боевой работы расчёт оперативно перемещается в район боепитания и технического обслуживания комплекса.
Боевая машина ЗРК "Оса-АКМ" является автономной всепогодной огневой единицей. Благодаря радиолокационной станции кругового обзора она способна обнаруживать и распознавать воздушные цели на расстоянии до 20 километров. Расчет способен обстреливать одну цель двумя ракетами на расстоянии до 10 километров.
За последний месяц в своей зоне ответственности расчет уничтожил несколько десятков целей.
Специальная военная операция на Украине
 
 
