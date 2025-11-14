Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:06 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/spetsoperatsiya-2054887144.html
Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 14.11.2025
Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Российские расчёты ударных беспилотников выявили и уничтожили пункт управления крупными дронами типа "Баба-Яга" ВСУ на запорожском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T02:06:00+03:00
2025-11-14T02:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
2025
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА "Баба-Яга" на Запорожском направлении

Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Российские расчёты ударных беспилотников выявили и уничтожили пункт управления крупными дронами типа "Баба-Яга" ВСУ на запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник расчёта БПЛА 1429-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" с позывным "Яга".
"Большой уклон идёт на пункты управления БПЛА (ВСУ - ред.) — это у нас приоритет. Как только мы их обнаруживаем, сразу идём в работу (наносим удар - ред.). Был найден пункт управления "Баба-Яги". Разведчики скинули координаты и "объективку" (кадры фиксации противника - ред.), я по ним отработал (ударными БПЛА - ред.) — несколько раз залетел в блиндаж противника. Благодаря этому они продолжительное время не могли работать", — рассказал военнослужащий.
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО
"Лучше смириться". На Западе резко высказались о конце конфликта на Украине
12 ноября, 16:32
По его словам, уничтоженный пункт, предположительно, принадлежавший 65-й бригаде ВСУ, обслуживали опытные операторы, поэтому его уничтожение нанесло "существенный урон противнику".
В распоряжении агентства также есть кадры уничтожения пункта управления операторов БПЛА противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
