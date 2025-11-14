Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Читать ria.ru в

Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Российские расчёты ударных беспилотников выявили и уничтожили пункт управления крупными дронами типа "Баба-Яга" ВСУ на запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник расчёта БПЛА 1429-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" с позывным "Яга".

"Большой уклон идёт на пункты управления БПЛА ( ВСУ - ред.) — это у нас приоритет. Как только мы их обнаруживаем, сразу идём в работу (наносим удар - ред.). Был найден пункт управления "Баба-Яги". Разведчики скинули координаты и "объективку" (кадры фиксации противника - ред.), я по ним отработал (ударными БПЛА - ред.) — несколько раз залетел в блиндаж противника. Благодаря этому они продолжительное время не могли работать", — рассказал военнослужащий.

По его словам, уничтоженный пункт, предположительно, принадлежавший 65-й бригаде ВСУ, обслуживали опытные операторы, поэтому его уничтожение нанесло "существенный урон противнику".