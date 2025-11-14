https://ria.ru/20251114/spetsoperatsiya-2054887144.html
Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 14.11.2025
Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Российские расчёты ударных беспилотников выявили и уничтожили пункт управления крупными дронами типа "Баба-Яга" ВСУ на запорожском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T02:06:00+03:00
2025-11-14T02:06:00+03:00
2025-11-14T02:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053875024_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9050b1cd3ea693a046af7e602e3391c.jpg
https://ria.ru/20251112/svo-2054526892.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053875024_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_852be43a9cbef86bbb203d44e3b0028a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА "Баба-Яга" на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Российские расчёты ударных беспилотников выявили и уничтожили пункт управления крупными дронами типа "Баба-Яга" ВСУ на запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник расчёта БПЛА 1429-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" с позывным "Яга".
"Большой уклон идёт на пункты управления БПЛА (ВСУ
- ред.) — это у нас приоритет. Как только мы их обнаруживаем, сразу идём в работу (наносим удар - ред.). Был найден пункт управления "Баба-Яги". Разведчики скинули координаты и "объективку" (кадры фиксации противника - ред.), я по ним отработал (ударными БПЛА - ред.) — несколько раз залетел в блиндаж противника. Благодаря этому они продолжительное время не могли работать", — рассказал военнослужащий.
По его словам, уничтоженный пункт, предположительно, принадлежавший 65-й бригаде ВСУ, обслуживали опытные операторы, поэтому его уничтожение нанесло "существенный урон противнику".
В распоряжении агентства также есть кадры уничтожения пункта управления операторов БПЛА противника.