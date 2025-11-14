https://ria.ru/20251114/sovbez-2054984848.html
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 14.11.2025
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ