Рейтинг@Mail.ru
Жители Подмосковья оформили еще 30 тысяч заявок на экстренную соцпомощь - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:23 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/sotspomosch-2055007062.html
Жители Подмосковья оформили еще 30 тысяч заявок на экстренную соцпомощь
Жители Подмосковья оформили еще 30 тысяч заявок на экстренную соцпомощь - РИА Новости, 14.11.2025
Жители Подмосковья оформили еще 30 тысяч заявок на экстренную соцпомощь
Жители Московской области могут воспользоваться электронной услугой по оказанию экстренной социальной помощи, которая предоставляется тем, кто оказался в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:23:00+03:00
2025-11-14T15:23:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жители Подмосковья оформили еще 30 тысяч заявок на экстренную соцпомощь

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Жители Московской области могут воспользоваться электронной услугой по оказанию экстренной социальной помощи, которая предоставляется тем, кто оказался в затруднительной жизненной ситуации. С начала 2025 года было оформлено около 30 тысяч таких заявок, сообщил 360.ru.
Воспользоваться услугой могут граждане, чей доход на каждого члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум. Помощь предоставляется в случаях малообеспеченности, безработицы, инвалидности или невозможности самостоятельного обслуживания в связи с заболеванием или преклонным возрастом. Для оформления заявки необходимо зарегистрироваться на сайте государственных услуг и заполнить соответствующую форму.
Размер пособия рассчитывается на основе доходов заявителя за предыдущие 3 месяца. Сервис доступен в разделе "Поддержка" на портале госуслуг и может быть использован раз в год.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала