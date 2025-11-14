Жители Подмосковья оформили еще 30 тысяч заявок на экстренную соцпомощь

Воспользоваться услугой могут граждане, чей доход на каждого члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум. Помощь предоставляется в случаях малообеспеченности, безработицы, инвалидности или невозможности самостоятельного обслуживания в связи с заболеванием или преклонным возрастом. Для оформления заявки необходимо зарегистрироваться на сайте государственных услуг и заполнить соответствующую форму.