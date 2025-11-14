Рейтинг@Mail.ru
Где прятались солдаты вермахта после капитуляции рейха
18:05 14.11.2025
Где прятались солдаты вермахта после капитуляции рейха
Где прятались солдаты вермахта после капитуляции рейха
Далеко не все гитлеровцы сложили оружие после объявления 9 мая 1945 года Днем Победы над фашистской Германией. На просторах Советского Союза некоторые немецкие... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T18:05:00+03:00
2025-11-14T18:05:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019608022_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_0554c5c6ff6a6d6a6964ad07b9b96134.jpg
Где прятались солдаты вермахта после капитуляции рейха

Генрих Гиммлер и генерал-губернатор дистрикта Галиция Отто Вехтер инспектируют солдат 14-й дивизии СС "Галичина"
© Public domain
Генрих Гиммлер и генерал-губернатор дистрикта Галиция Отто Вехтер инспектируют солдат 14-й дивизии СС "Галичина"
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Далеко не все гитлеровцы сложили оружие после объявления 9 мая 1945 года Днем Победы над фашистской Германией. На просторах Советского Союза некоторые немецкие солдаты продолжали вести партизанскую войну, скрываясь в лесах. Они годами не желали сдаваться, оказывая ожесточенное сопротивление, и терроризировали местных жителей.

Бои в Прибалтике

Особенно ожесточенное сопротивление оказывали фашисты в Курляндии — западных районах Латвии. Некоторые части пытались прорваться на запад, к союзникам, чтобы не сдаваться в плен к русским.
Разгром гитлеровцев под Москвой
© РИА Новости / РИА Новости
Прошло две недели с момента завершения войны, когда 22 мая 1945 года 300 эсэсовцев со знаменем 6-го армейского корпуса СС под командованием Вальтера Крюгера попытались прорваться в Восточную Пруссию, но были уничтожены советскими войсками. Сам Крюгер покончил с собой, только бы не попадать в советский плен.
Отдельные отряды гитлеровцев продолжали сражаться против советских войск и в июне 1945 года.

Вместе с "лесными братьями"

Немецкие солдаты массово вливались в ряды прибалтийских "лесных братьев", продолжавших сопротивляться установившейся советской власти и совершавших многочисленные преступления против простых людей.
Кадр из фильма "Лесные братья. Сражение за Балтию", снятый документалистами НАТО
© NATO
Например, в одном из литовских отрядов сражались 57 немцев. Среди них оказался летчик Гельмут Грессер, сбитый под Ленинградом, осевший у "братьев" и ставший в отряде пулеметчиком. Уроженец Тюрингии Эрих Вайлер бежал из эстонского лагеря для военнопленных, чтобы присоединиться к литовскому отряду "Железный волк". Капитан Йохан Лангкоф, получивший известность среди "лесных" соратников как Ваганас, нашел свою смерть в перестрелке с чекистами в 1948 году.

"Забытые" в Молдавии

В 1944 году советские войска наступали столь стремительно, что иногда советское командование попросту "забывало" о разрозненных немецких частях, оказавшихся в глубоком тылу.
Так случилось с оккупантами из села Конгаз на юге Молдавии. Отступая, они укрепились в лесу у села Фрумушика, и советские войска прошли мимо, забыв добить отряд противника.
Группа немецких солдат осталась сидеть в своем убежище. Местные жители лишь после войны с ужасом узнали, что по соседству с ними все это время скрываются фашисты. Окончательно ликвидировать это "гнездо" удалось лишь в 1947 году.
Солдаты Красной армии у колодца в освобожденной молдавской деревне
© РИА Новости / Владимир Гальперин
"Неизвестно, как они там столько времени продержались. Возможно, их спасло то, что в лесу обитала различная дичь, или помощь кого-либо из местных", — рассказывает историк Владимир Рашкулев.

"Вервольф" в Калининградской области

Долго прятались немцы и на территории Калининградской области РСФСР. Правда, здесь в основном действовали не солдаты вермахта, а члены ополчения "Вервольф", в котором было много молодежи допризывного возраста, стариков и женщин.
Особенно активны они были в 1945-47 годах, пока в регионе все еще оставалось немецкое население. Причем фашисты для партизанской войны заготовили многочисленные секретные бункеры с вооружением и припасами.
Немецкие солдаты при поддержке бронетранспортеров входят в горящую советскую деревню. 26 июня 1941 года
© AP Photo
Справиться с "Вервольфом" удалось во многом благодаря осведомителям из числа немецкого населения. Существует версия, что даже в 1948 году случались обстрелы армейских грузовиков из леса, а окончательно немецких "партизан" удалось ликвидировать лишь к 1950 году.

На Украине

Было подобное и на Украине. Известны единичные случаи участия в рядах УПА* немцев, венгров и итальянцев.
Вместе с тем костяк ОУН*-УПА* составляли легионеры расформированных националистических батальонов, разгромленной дивизии СС "Галичина" и карательных полицейских отрядов. Причем многие националисты прошли подготовку в школах немецкой разведки.
Бойцы дивизии СС "Галичина" во время битвы за Броды. 1944 год
© Фото : Public domain
В "войне после войны" 1945-55 годов на территории Украины погибло 25 тысяч военных, бойцов НКВД и милиционеров, 32 тысячи человек из числа советского партактива.
Вместе с тем сопротивление националистов было сломлено, и о них до 90-х годов прошлого века на Украине не было слышно.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
 
 
Обсуждения
