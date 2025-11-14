Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с Собчак долг по коммунальным платежам - РИА Новости, 14.11.2025
05:40 14.11.2025
Суд взыскал с Собчак долг по коммунальным платежам
Суд взыскал с Собчак долг по коммунальным платежам - РИА Новости, 14.11.2025
Суд взыскал с Собчак долг по коммунальным платежам
Суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам с Ксении Собчак по четвертому иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, указано в... РИА Новости, 14.11.2025
москва
ксения собчак
происшествия
москва
москва, ксения собчак, происшествия
Москва, Ксения Собчак, Происшествия
Суд взыскал с Собчак долг по коммунальным платежам

Суд удовлетворил четвертый иск Фонда капремонта о взыскании долгов с Собчак

Ксения Собчак. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам с Ксении Собчак по четвертому иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено", - сказано в материалах.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании, пишет El Pais
24 октября, 18:42
Сумма взысканной с Собчак задолженности не сообщается.
Ранее РИА Новости сообщало, что столичный суд в сентябре удовлетворил три аналогичных иска к Собчак. Сумма взысканной задолженности также не сообщалась. Решения вступили в силу.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД
30 мая, 06:30
 
МоскваКсения СобчакПроисшествия
 
 
