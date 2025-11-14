Суд взыскал с Собчак долг по коммунальным платежам

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам с Ксении Собчак по четвертому иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено", - сказано в материалах.
Сумма взысканной с Собчак задолженности не сообщается.
Ранее РИА Новости сообщало, что столичный суд в сентябре удовлетворил три аналогичных иска к Собчак. Сумма взысканной задолженности также не сообщалась. Решения вступили в силу.
