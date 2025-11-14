СК завершил расследование дела против прокурора МУС

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела против прокурора и судей Международного уголовного суда, обвиняемых в нарушении российского законодательства, связанного с незаконным преследованием российских граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.