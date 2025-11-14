СК завершил расследование дела против прокурора МУС

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела против прокурора и судей Международного уголовного суда, обвиняемых в нарушении российского законодательства, связанного с незаконным преследованием российских граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда, обвиняемых в нарушении российского законодательства, связанного с незаконным преследованием российских граждан", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что к уголовной ответственности привлечены прокурор МУС Карим Хан, председатель суда Томоко Аканэ, бывший председатель Петр Юзеф Хофманьский, судьи Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу, экс-судья Бертрам Шмитт.
СМИ: Италия не станет исполнять ордер на "арест" Путина
24 апреля, 11:54