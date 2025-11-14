Рейтинг@Mail.ru
Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявили обвинения - РИА Новости, 14.11.2025
20:04 14.11.2025
Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявили обвинения
Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявили обвинения - РИА Новости, 14.11.2025
Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявили обвинения
Российские следователи заочно вменяют прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда (МУС) обвинение по трем статьям, в том числе о привлечении... РИА Новости, 14.11.2025
Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявили обвинения

СК заочно предъявил обвинение прокурору и 8 судьям МУС обвинение по 3 статьям

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские следователи заочно вменяют прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда (МУС) обвинение по трем статьям, в том числе о привлечении невиновного к уголовной ответственности и незаконном задержании, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В рамках расследования прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по части 2 статьи 299, части 2 статьи 301, части 1 статьи 30 части 2 статьи 360 УК РФ. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы", - сказали в ведомстве.
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Совбезе назвали полностью бездоказательными решения МУС по России
22 мая, 13:05
 
ПроисшествияРоссияМеждународный уголовный судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
