Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявили обвинения

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские следователи заочно вменяют прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда (МУС) обвинение по трем статьям, в том числе о привлечении невиновного к уголовной ответственности и незаконном задержании, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.