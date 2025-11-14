Жителя Пензенской области подозревают в оправдании терроризма

САРАТОВ, 14 ноя - РИА Новости. Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма из-за комментария, размещенного на проукраинском Telegram-канале более двух лет назад, сейчас он заявил, что любит родину и раскаивается, сообщили в региональном УФСБ.

"Установлено, что злоумышленник разместил в сети интернет материалы, оправдывающие деятельность запрещенной в Российской Федерации проукраинской террористической организации. Следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России", - уточнили в областном управлении.

В настоящее время идет документирование дополнительных эпизодов преступлений жителя региона 1993 года рождения, добавили в пресс-службе УФСБ. Подозреваемому по данной статье грозит до семи лет лишения свободы.

На предоставленном оперативном видео подозреваемый говорит, что "4 августа 2023 года на одном из Telegram-каналов украинского происхождения" он разместил комментарий, "в котором оскорбил военнослужащих Российской Федерации, а также поддержал террористическую организацию и ее действия, в чем очень сильно раскаялся в данный момент времени".