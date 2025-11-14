Синоптик рассказал о значении фиолетового неба утром в Москве

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Необычная цветовая гамма неба в Москве на восходе в пятницу вызвана розовой и фиолетовой окраской высококучевых облаков лучами солнца и отражением этого свечения от более низких слоисто-кучевых облаков, - всё это предвещает резкую смену погоды в сторону похолодания, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.