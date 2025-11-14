Песков оценил "период охлаждения" для сим-карт вернувшихся из-за рубежа

Как говорится в сообщении, операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников: при попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник, для чего мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться.