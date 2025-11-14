Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил "период охлаждения" для сим-карт вернувшихся из-за рубежа - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/sim-karty-2054967006.html
Песков оценил "период охлаждения" для сим-карт вернувшихся из-за рубежа
Песков оценил "период охлаждения" для сим-карт вернувшихся из-за рубежа - РИА Новости, 14.11.2025
Песков оценил "период охлаждения" для сим-карт вернувшихся из-за рубежа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уже очевидно, что "период охлаждения" для сим-карт вернувшихся из-за рубежа россиян никакого... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:57:00+03:00
2025-11-14T12:57:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
https://ria.ru/20251114/blokirovka-2054964936.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
Песков оценил "период охлаждения" для сим-карт вернувшихся из-за рубежа

Песков: период охлаждения сим-карт вернувшихся туристов дискомфорта не приносит

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уже очевидно, что "период охлаждения" для сим-карт вернувшихся из-за рубежа россиян никакого дискомфорта не доставляет.
"Уже стало абсолютно очевидно, что никакого дискомфорта вот эти сутки охлаждения на самом деле для граждан не доставляют", - сказал Песков журналистам.
Ранее Минцифры РФ в своем Telegram-канале сообщали, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА, мобильный интернет и смс на них будут временно блокироваться.
Как говорится в сообщении, операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников: при попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник, для чего мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться.
Как уточняли в Минцифры, "для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа: если сим-карта неактивна в течение 72 часов; при возвращении из международного роуминга".
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Песков назвал дискуссию вокруг блокировки сим-карт беспочвенной
Вчера, 12:48
 
ОбществоРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала