Швейцарская Pyrit заинтересована в покупке операторов "Северных потоков"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Швейцарская компания Pyrit заинтересована в покупке Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, операторов газопроводов "Северный поток 1" и "Cеверный поток 2", эта идея уже предложена "Газпрому", заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.