Швейцарская Pyrit заинтересована в покупке операторов "Северных потоков"
03:15 14.11.2025
Швейцарская Pyrit заинтересована в покупке операторов "Северных потоков"
Швейцарская Pyrit заинтересована в покупке операторов "Северных потоков"
Швейцарская Pyrit заинтересована в покупке операторов "Северных потоков"

Трубы для Nord Stream 2
Трубы для Nord Stream 2. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Швейцарская компания Pyrit заинтересована в покупке Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, операторов газопроводов "Северный поток 1" и "Cеверный поток 2", эта идея уже предложена "Газпрому", заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Было заявлено о желании купить компании, мы ожидаем реакцию "Газпрома", - сказал собеседник агентства, выступающий доверенным лицом Pyrit.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Швейцария ввела ограничения, связанные с "Северными потоками"
30 октября, 10:15
Согласно письму о намерениях, с которым ознакомилось РИА Новости, зарегистрированная в Швейцарии компания Pyrit уверена в возможности получить разрешение на доставку российского газа. Ранее Евросоюз ввел санкции против любых операций, связанных с "Северными потоками", включая закупку поставленного через них топлива. Как считает Нимайер, вывода газопроводов из-под санкций ЕС можно было бы добиться с подачи Берлина, который стал бы продвигать это в Брюсселе, чувствуя на себе давление в связи с покупкой операторов компанией Pyrit.
"Мы хотим исключить какую-либо возможность того, что российский газ станет поступать в Германию через принадлежащие США газопроводы", - добавил Нимайер.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Уцелела только одна ветка газопровода "Северный поток 2".
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал бывший тогда президентом США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
СМИ: в Кремле ответили на сообщения о переговорах по "Северному потоку — 2"
2 марта, 14:06
СМИ: в Кремле ответили на сообщения о переговорах по "Северному потоку — 2"
2 марта, 14:06
 
