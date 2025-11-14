https://ria.ru/20251114/shtraf-2055046252.html
В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через зарубежные сервисы
В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через зарубежные сервисы - РИА Новости, 14.11.2025
В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через зарубежные сервисы
В России могут ввести штраф владельцам сайтов за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, следует из текста законопроекта, размещенного в... РИА Новости, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В России могут ввести штраф владельцам сайтов за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, следует из текста законопроекта, размещенного в электронной базе Госдумы.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается установить административную ответственность за неисполнение владельцем информационного ресурса обязанности проводить авторизацию пользователей, находящихся на территории России, одним из способов, предусмотренных Законом об информации", — говорится в документе.
За нарушение гражданам полагается штраф в размере от десяти до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических — от 500 тысяч до 700 тысяч.
В пятницу первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин подчеркнул, что законопроект не затронет рядовых пользователей интернета.
Он напомнил, что два года назад появилась норма, согласно которой авторизация пользователей на территории России возможна одним из следующих способов: через номер мобильного телефона, через ЕСИА или ЕБС, либо с использованием российского сервиса авторизации.