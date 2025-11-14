Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через зарубежные сервисы - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 14.11.2025 (обновлено: 18:27 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/shtraf-2055046252.html
В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через зарубежные сервисы
В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через зарубежные сервисы - РИА Новости, 14.11.2025
В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через зарубежные сервисы
В России могут ввести штраф владельцам сайтов за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, следует из текста законопроекта, размещенного в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:20:00+03:00
2025-11-14T18:27:00+03:00
россия
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/39/188793903_0:316:1358:1080_1920x0_80_0_0_9dcfe3274c5fb4e5cfc3612198510bc3.jpg
https://ria.ru/20251114/shtrafy-2055040681.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/39/188793903_0:189:1358:1208_1920x0_80_0_0_0deb8d01b96ced496601ca70c6ca79d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через зарубежные сервисы

В Госдуму внесли проект о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы на Охотном Ряду
Здание Государственной думы на Охотном Ряду - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы на Охотном Ряду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В России могут ввести штраф владельцам сайтов за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, следует из текста законопроекта, размещенного в электронной базе Госдумы.
«
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается установить административную ответственность за неисполнение владельцем информационного ресурса обязанности проводить авторизацию пользователей, находящихся на территории России, одним из способов, предусмотренных Законом об информации", — говорится в документе.
За нарушение гражданам полагается штраф в размере от десяти до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических — от 500 тысяч до 700 тысяч.
В пятницу первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин подчеркнул, что законопроект не затронет рядовых пользователей интернета.
Он напомнил, что два года назад появилась норма, согласно которой авторизация пользователей на территории России возможна одним из следующих способов: через номер мобильного телефона, через ЕСИА или ЕБС, либо с использованием российского сервиса авторизации.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Госдуме рассказали, кого коснутся штрафы за нарушение правил авторизации
Вчера, 17:05
 
РоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала