В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через зарубежные сервисы

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В России могут ввести штраф владельцам сайтов за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, следует из текста законопроекта, размещенного в электронной базе Госдумы.

« "Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается установить административную ответственность за неисполнение владельцем информационного ресурса обязанности проводить авторизацию пользователей, находящихся на территории России, одним из способов, предусмотренных Законом об информации", — говорится в документе.

За нарушение гражданам полагается штраф в размере от десяти до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических — от 500 тысяч до 700 тысяч.

В пятницу первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин подчеркнул, что законопроект не затронет рядовых пользователей интернета.