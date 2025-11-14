Главу киноклуба "Ельцин Центра" оштрафовали за дискредитацию армии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал руководителя киноклуба "Ельцин Центра" Вячеслава Шмырова виновным в дискредитации армии и назначил ему административный штраф в 45 тысяч рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов.

Судьей по делу Шмырова выступала Екатерина Гейгер, она же рассматривала материалы первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилы Телень, которую 20 августа оштрафовали на 45 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Адвокат Телень Михаил Бирюков тогда говорил на заседании, что судят его подзащитную за репост антивоенного лозунга Татьяны Юмашевой в соцсети от 25 февраля 2022 года. Позднее пост был удален, вину она не признавала, пояснял адвокат.