Главу киноклуба "Ельцин Центра" оштрафовали за дискредитацию армии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал руководителя киноклуба "Ельцин Центра" Вячеслава Шмырова виновным в дискредитации армии и назначил ему административный штраф в 45 тысяч рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов.
"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал киноведа и лектора киноклуба "Ельцин Центра" Вячеслава Шмырова виновным в дискредитации армии и назначил ему административный штраф в размере 45 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства.
Объединенная пресс-служба судов Свердловской области подтвердила журналистам назначение штрафа, уточнив, что Шмыров - житель Москвы.
Данное постановление, отметил защитник, будет обжаловано.
"Обжаловано по следующим основаниям: Шмыров не допускал высказываний, дискредитирующих армию России, он не был извещен о составлении протокола по делу в связи со сменой адреса проживания. Дело рассмотрено судьей, подлежащей отводу из-за ранее принятых решений. Акт осмотра интернет-страницы имеет признаки недостоверности в части даты и способа осмотра", – пояснил Краснов.
Ранее объединенная пресс-служба судов Свердловской области отмечала, что Шмыров предстанет перед судом по обвинению в административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России).
Судьей по делу Шмырова выступала Екатерина Гейгер, она же рассматривала материалы первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилы Телень, которую 20 августа оштрафовали на 45 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Адвокат Телень Михаил Бирюков тогда говорил на заседании, что судят его подзащитную за репост антивоенного лозунга Татьяны Юмашевой в соцсети от 25 февраля 2022 года. Позднее пост был удален, вину она не признавала, пояснял адвокат.
"Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.