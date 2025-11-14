Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил о крупных штрафах из-за животных в квартире - РИА Новости, 14.11.2025
02:12 14.11.2025
Юрист предупредил о крупных штрафах из-за животных в квартире
Юрист предупредил о крупных штрафах из-за животных в квартире
Юрист предупредил о крупных штрафах из-за животных в квартире
Содержание некоторых животных в квартире или частном доме незаконно и влечет за собой немалый штраф, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист ЕЮС Олег... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T02:12:00+03:00
2025-11-14T02:12:00+03:00
происшествия
россия
олег черкасов
штрафы
россия
происшествия, россия, олег черкасов, штрафы
Происшествия, Россия, Олег Черкасов, Штрафы
Юрист предупредил о крупных штрафах из-за животных в квартире

Юрист Черкасов: в РФ предусмотрен штраф за 121 вид животных в квартире

Дверь квартиры
Дверь квартиры
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дверь квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Содержание некоторых животных в квартире или частном доме незаконно и влечет за собой немалый штраф, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.
По его словам, в мае этого года правительство утвердило перечень из 121 вида опасных животных, содержать которых запрещено за исключением специально оборудованных мест, таких как зоопарк или дельфинарий. В силу запрет вступил в сентябре.
"Животные в нем разделены по группам: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы", — рассказал Черкасов.
Иными словами, змей, тигров и крокодилов ни в квартирах, ни в частных домах содержать нельзя. Нарушение влечет за собой штраф до 30 тысяч рублей, а если животное причинило вред человеку или повредило чужое имущество — до 200 тысяч рублей.
Специального закона, ограничивающего содержание в квартирах сельскохозяйственных животных — кур, свиней и т.п. нет, однако в этом случае почти всегда нарушаются интересы соседей. Если суд это докажет, владельца "фермы на дому" оштрафуют на сумму до 15 тысяч рублей, а животных изымут, заключил юрист.
ПроисшествияРоссияОлег ЧеркасовШтрафы
 
 
