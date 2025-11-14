Юрист предупредил о крупных штрафах из-за животных в квартире

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Содержание некоторых животных в квартире или частном доме незаконно и влечет за собой немалый штраф, рассказал агентству " Содержание некоторых животных в квартире или частном доме незаконно и влечет за собой немалый штраф, рассказал агентству " Прайм " ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

По его словам, в мае этого года правительство утвердило перечень из 121 вида опасных животных, содержать которых запрещено за исключением специально оборудованных мест, таких как зоопарк или дельфинарий. В силу запрет вступил в сентябре.

"Животные в нем разделены по группам: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы", — рассказал Черкасов.

Иными словами, змей, тигров и крокодилов ни в квартирах, ни в частных домах содержать нельзя. Нарушение влечет за собой штраф до 30 тысяч рублей, а если животное причинило вред человеку или повредило чужое имущество — до 200 тысяч рублей.