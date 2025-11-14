Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии школьник умер, подавившись пирожком - РИА Новости, 14.11.2025
12:26 14.11.2025 (обновлено: 15:01 14.11.2025)
В Кабардино-Балкарии школьник умер, подавившись пирожком
В Кабардино-Балкарии школьник умер, подавившись пирожком
происшествия, урванский район, нарткала, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Урванский район, Нарткала, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
НАЛЬЧИК, 14 ноя – РИА Новости. Школьник умер в Урванском районе Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, подавившись пирожком на перемене, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"По предварительной информации, сегодня утром в одной из школ в городе Нарткала во время перемены школьник подавился пирожком, пытаясь съесть его на спор. Его забрала прибывшая скорая помощь, но 13-летний мальчик скончался", - сказал собеседник агентства.
Региональная прокуратура сообщила, что организовала проверку по факту смерти ученика школы № 3 города Нарткала. "На место происшествия выехал прокурор Урванского района Денис Александров. По результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - отметили в ведомстве.
СУСК РФ по региону также проводит проверку по факту смерти ребенка. По его данным, учащийся седьмого класса во время приема пищи потерял сознание. "Несмотря на попытки сотрудников школы оказать первую помощь, ребенок скончался, предположительно, от асфиксии", - пояснили в ведомстве.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего. "Ход проверки находится на контроле руководителя следственного управления", - добавили в СУСК.
